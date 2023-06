Ana Obregón volvió a España el pasado miércoles con su nieta Ana Sandra en brazos tras haber sido protagonista de uno de lo temas más comentados del año, que deriva de una de las mayores polémicas a nivel social: los vientres de alquiler. Cabe destacar que en España es una práctica ilegal, por esa razón, la niña ha nacido en Estados Unidos, concretamente en un hospital de Miami.

Tras venderle la exclusiva a ¡HOLA! y revelar que se trata de la hija de su hijo fallecido, Aless (por lo que ella sería su abuela), Ana ha regresado a España y ha reaparecido este miércoles ante los medios de comunicación para presentar 'El chico de las musarañas', el libro que empezó a escribir su hijo Aless y que ella se encargó de continuar. Además de hablar sobre este asunto, la actriz también ha respondido a varias preguntas sobre el nacimiento por gestación subrogada de su nieta Ana Sandra, a quien se ha referido como "un milagro".

Parece que la llegada de Ana Sandra ha juntado más a Ana Obregón y Alessandro Lequio. Ya se pudo ver hace unos días con la publicación en Instagram de la actriz, cuando subía una foto de ellos dos con su hijo Aless de bebé y escribía lo siguiente: " "Esta era la foto favorita de Aless. De hecho, el Instagram de su padre lo empezó él con esa foto. "Lo que más me agradecía Aless es que siempre las puertas de casa estuvieran abiertas para que su padre estuviera con él. Entiendo todo el revuelo mediático que se ha montado. Respeto el trabajo de los medios de comunicación, pero a todos os quiero decir que los tres estuvimos, estamos y estaremos juntos para siempre. Por nuestro hijo", zanjó.

Ahora, la actriz ha viajado hasta Sevilla para cumplir con sus compromisos laborales. Una visita a la capital andaluza que ha causado gran expectación, ya que se espera que dentro de poco aparezca en un capítulo de 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne.

Aunque Ana no ha querido pronunciarse respecto a esto, sí ha querido confirmar, y con una sonrisa ha asegurado que ha hecho las paces con Alessandro Lequio: "Siempre ha habido buen rollo". A pesar de haber afirmando que la relación con el padre de su hijo "siempre ha ido bien", se ha mostrado esquiva al preguntarle si Lequio conocerá por fin a su nieta Ana Sandra: "¡Y dale que te pego!".

Sobre si ha entregado una copia de su libro al colaborador de televisión ha reconocido que "todos tienen la copia". Riéndose y mostrándose algo perdida dentro de la estación de AVE, la bióloga se chocaba hasta en dos ocasiones con personas que esperaban su tren mientras que confesaba estar despistada: "Llevo sin dormir tres meses. Me preguntáis muchas cosas y voy arrasando".

Obregón asegura que, a pesar de todo, no ha perdido su sentido del humor: "El sentido del humor no se pierde nunca". Antes de coger el tren, Ana aprovechaba para tomarse un café y conversar con su íntima amiga Susana, con la que se mostraba de lo más confidente.

Una experiencia extraña

Obregón desveló la semana pasada algo que sorprendió a todo el mundo. "Me estaban intentando convencer pero yo no estaba muy segura porque no sabía si tendría fuerzas. Este libro es una catarsis pero, he tenido que revivir momentos profundamente dolorosos. Bien, pongo mi móvil sobre la mesa y de repente empieza a sonar. Miro y ¿de quién era la llamada?" Resulta que era Aless Lequio, su hijo fallecido. Su nombre aparecía en la pantalla, asegura convencida. Una llamada desde "el otro lado". Resulta que el terminal llevaba dos años cerrado en un cajón... pero, hay más.

Hay testigos de este momento, asegura Ana. La directora de no-ficción de la editorial toma la palabra: "Era de Aless. Ana se lo enseñó primero a Susana, que se echó las manos a la cabeza y, muy nerviosa, nos enseñó el móvil sonando". Obregón lo interpretó como una señal divina: "Me dije que tenía que hacerlo porque es lo que quería mi hijo. Con esto cierro sus tres deseos: sobre todo, tener una hija y después que se publicara su libro y abrir una fundación con su nombre para investigar el cáncer".