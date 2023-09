Con motivo del inicio de una temporada especialmente ilusionante tras haber cogido el relevo de Ana Rosa Quintana en las mañanas de Telecinco con 'Vamos a ver', Joaquín Prat ha concedido una entrevista a 'El País' y sus declaracines sobre 'Sálvame' no han dejado a nadie indiferente.

Más claro que nunca, el presentador desvela que la propia Ana Rosa le ha enseñado que "la elegancia nunca hay que perderla en televisión" y cree que "en determinados momentos" se ha perdido no solo la elegancia sino también "la educación y el saber estar".

Por si quedaban dudas de que hablaba de 'Sálvame', Joaquín carga contra el programa presentado por Jorge Javier Vázquez -en antena durante 14 temporadas- asegurando que aunque "es historia de la televisión por su innovación" también ha pecado de "histriónico": "El histrionismo es como el que se compra un coche amarillo. Le encanta, pero a los dos días está de él hasta los cojones. Si se hubiese comprado uno gris, le duraría más años" sentencia, convencido de que la llegada de Ana Rosa a las tardes de Mediaset "marcará un punto de inflexión".

Unas declaraciones a las que algunos de los rostros más populares de 'Sálvame' no han tardado en reaccionar. En primer lugar, María Patiño, que no ha dudado en contestar a Joaquín a través de sus redes sociales con un dardo que deja claro lo que opina de sus críticas al programa: "Nunca me ha gustado el color gris. Es triste e indefinido".

Y este lunes ha sido Belén Esteban la que ha reaparecido públicamente y ha respondido al presentador de 'Vamos a ver'. En primer lugar, durante la presentación de la nueva tarifa eléctrica que lleva su nombre y con el que una compañía pretende revolucionar el sector de la luz: "Nosotros llevábamos 14 años y todo tiene un principio y un fin. Espero que su programa dure 14 años, aunque ya lleva mucho. Yo a Joaquín le quiero mucho, pero creo que en 'Sálvame', aunque nos hemos equivocado como todo el mundo, hemos dado mucho entretenimiento y para mí es un orgullo decir que he trabajado en un programa que se llama 'Sálvame'" ha asegurado.

Y poco después, ante los micrófonos de Europa Press, la ex de Jesulín de Ubrique ha vuelto a hacer alusión a las críticas del presentador cuando le hemos preguntado por el estreno del nuevo programa de Ana Rosa, 'Tarde AR'. "¿Se estrena hoy? Pues nada, yo la deseo que la vaya bien, que lo disfrute y, nada, yo no soy como Joaquín. Es broma, un beso Joaquín" ha afirmado entre risas, dejando claro que aunque se lo toma con sentido del humor, no le ha sentado nada bien que les tachase de "histriónicos".