El apasionado beso de Trini y Ángel en First Dates

La cita de Trini y Ángel se ha convertido en una de las más románticas del restaurante del amor. La pareja se dio un apasionado beso con el que selló el inicio de un idilio.

Trini, viuda de 72 años y madre de ocho hijos, sorprendió a Ángel, un imitador de Cantinflas de 76 años, cantando un tema de Isabel Pantoja a su llegada al restaurante. Una sorpresa que maravilló a su cita.

La mujer llegó dispuesta a encontrar a una persona que le acompañe y Ángel parece que encajó en el perfil que buscaba.

Durante la velada la pareja cantó varias canciones. Cuando la pareja se encontró a solas después de cenar leyeron un papel que decía que tenían que darse un beso con deseo.

"Yo no me acuerdo el día que besé la última vez a un hombre, jamás, no me acuerdo, porque hace tantos años que he perdido ya la noción del tiempo", explicó Trini, que dio a su pareja un beso con dese

La pareja se besó intensa y apasionadamente. "Mira como también le da a la caña", ha explicado Trini viendo que Ángel no paraba de besarla. Tras esto, Trini ha confesado que le ha fascinado volverse a besar con un hombre: "Me ha emocionado muchísimo... Eso es señal de que estoy viva, de que tengo todavía agilidad y... sentimientos en mi cuerpo, es lo que he sentido, que hacía años que eso no lo sentía".

La cita terminó feliz: "Me encantas", le confesó Trini a Ángel mientras le miraba. "¿Te encanto? A mí también me gustas", le respondió él sorprendido. Ángel explicó que es posible que haya encontrado a la mujer correcta: "He conseguido encontrar a una persona que a lo mejor me llene mi vida".