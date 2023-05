El Partido Popular de Monesterio volvió a elegir la sala de conferencias de la casa de la cultura para la celebración de su acto central durante la campaña electoral del 28M. La candidata a la alcaldía, Ana Campos, estuvo acompañada por el presidente del Partido Popular de Badajoz, Manuel Naharro, el diputado provincial y alcalde de Fuente del Maestre, Juan Antonio Barrios; la alcaldesa de Fuente de Cantos, Carmen Pagador y su equipo de candidatura.

Antes del inicio del acto político, la candidata, ante los medios de comunicación expresó su compromiso con la ciudadanía: “Quiero que lo público sea de todos, y que por encima de las siglas, para nosotros está Monesterio”.

Caso de ser alcaldesa tras los próximos comicios, Ana Campos se comprometió públicamente a gobernar “desde el respeto, con la máxima transparencia y con cercanía”. Sobre su equipo, expresó la candidata a la alcaldía de Monesterio, “tenemos ganas, sabemos hacerlo y estamos listos para hacer historia en Monesterio”.

La candidata pidió a la ciudadanía que el próximo domingo “vaya a votar con convicción y valentía”, para no perder la oportunidad de la alternativa que ofrece el Partido Popular.

Sin miedo

Por su parte, el presidente provincial del Partido Popular en Badajoz, demandó a los votantes “que no tengan miedo a un cambio, que es necesario”, afirmó Manuel Naharro.

Del mismo modo pidió “a toda esa gente que no está de acuerdo con el gobierno de Sánchez, que no está de acuerdo con el gobierno de Vara, que no está de acuerdo con el gobierno del Sr. Garrote ni de su candidata, que la única opción de cambio posible es votar al Partido Popular”. Dispersar el voto, expresó Manuel Naharro, “sólo va a permitir que Vara y Sánchez ganen”.

En el plano local, el presidente provincial del PP, calificó de “importantísima” la labor que están realizando sus compañeros de Monesterio. “No se lo están poniendo fácil”, expresó Naharro, y eso solo quiere decir que “tienen miedo, no a perder las elecciones, sino a perder el cortijo en el que llevan instalados durante tantos años”.