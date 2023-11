Monesterio continúa celebrando la semana de la seta. Este viernes, la sala de conferencias de la casa de la cultura acogió la inauguración oficial y la conferencia, ‘Vivencias seteras’, como reconocimiento a dos de los socios más antiguos del colectivo, que además formaron parte del minúsculo grupo de personas que hace más de 40 años se interesaron por la recolección y el consumo de hongos.

Hoy en día, las setas forman parte de la cultura gastronómica de Monesterio. No hace tanto tiempo hubiera parecido impensable. El desconocimiento y el miedo injustificado, (el peligro de las setas está en la imprudencia), suscitaba a rechazar todo lo relacionado con este mundo.

La entretenida conferencia de José Antonio Villalba y Santiago Martínez Meléndez, mantuvo la expectación de un público, cuya posterior incursión en el mundo de la micología, quizá tuvo mucho que ver con el anecdotario y las vivencias de ambos protagonistas, quienes, además, mucho antes de la creación de la asociación Pie Azul, formaron parte de la Sociedad Micológica Extremeña, en el año 1981.

Los orígenes

El interés de Villalba Talamino por el mundo de las setas le viene desde la infancia: “Mi madre me decía que, en su juventud, recogían unas setas blancas y se las comían”, refiriéndose al champiñón. “Había mucho temor. Siempre se contaban casos de intoxicaciones o muertes por la ingesta de setas. No había gente experta…”, todas estas circunstancias unidas a la gran variedad de especies, llamaron poderosamente la atención de Talamino. Su interés por la micología fue creciendo. Más tarde, por las casualidades de la vida, José Antonio coincidió con Santiago Martínez, que por circunstancias de su trabajo recaló en Monesterio. “Una de las mejores personas que he podido conocer en mi vida”, sostiene José Antonio. “La primera vez que salí al campo con él, fuimos a Aguafría, y allí, en la zona de castaños, descubrí mis primeros boletus y lepiotas”, recuerda.

A Santi, --así es como se le conoce popularmente--, también le viene la afición desde pequeño. En su Usagre natal se ha comido desde siempre la seta de cardo y el champiñón. Cuando vino a vivir a Monesterio descubrió un mundo diferente: “Había setas por todos lados”. Recurrió a un amigo de Barcelona, al que encargó unos libros específicos, que aún conserva y todavía relee. Al hojearlos por primera vez y comprobar la existencia de miles de especies diferentes pensó: “Esto es imposible de aprenderlo”, al día de hoy, Santi, además de Presidente Honorífico de Pie Azul, es uno de los conocedores del mundo de la seta más apreciado de Extremadura.

Inauguración

La inauguración oficial corrió por parte de la alcaldesa. Loli Vargas, acompañada por Manuel Nogues, presidente de la asociación, mostró su “agradecimiento” por la invitación para abrir oficialmente estas jornadas, que “17 años después se han consolidado como una de las actividades más esperada, tanto por los expertos en la materia, como por los que no lo somos”. La alcaldesa destacó el “compromiso, la pasión y el interés” de los miembros de Pie Azul y por “la forma de transmitir sus conocimientos”.

Manuel Nogues, presentó la programación del fin de semana e “invitó” a toda la ciudadanía, a “participar” de la ruta senderista – micológica, que se realizará este domingo, con salida a las 9 de la mañana, desde las inmediaciones del Museo del Jamón. A las 12 del mediodía habrá clasificación y exposición de setas, fotografías y dibujos, en la calle peatonal Los Templarios, donde además, habrá una degustación solidaria de garbanzos con setas.

Paralelamente, Monesterio acoge durante todo el fin de semana la XII Ruta Gastronómica de la Seta, en la que participan 7 restaurantes, con platos elaborados a base de setas de temporada, al precio promocional de 3 euros la tapa.