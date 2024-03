Así es el vídeo viral del colegio Nuestra Señora del Carmen de Puebla de la Calzada: "Sí, soy de Extremadura y..."

El colegio Nuestra Señora del Carmen de Puebla de la Calzada se suma al 'trend' del momento en TikTok e Instagram. "Sí, soy de (...) y...", esta es la frase característica de este vídeo tendencia que los pequeños extremeños han querido grabar durante la semana de Extremadura que se ha celebrado en gran parte de los centros educativos de la región.

"Sí, soy de Extremadura y... cuando toco la puerta yo no digo mi nombre digo: 'Que soy yoooo'", arranca el primen escolar. "Sí, soy de Extremadura y cuando quiero llamar a alguien no le digo: 'Oye, ven aquí; le digo: 'Acha, ven pa' acá'", dice otra alumna. "Si, soy de Extremadura y aquí no se dice tengo frío, se dice arrecío", continúa otro menor.

La idea original atesora 2.515 'me gustas' en Facebook 105.000 reproducciones y más de 200 comentarios.