Más de mil pacientes de Cirugía Vascular del área de salud de Cáceres son derivados al año a la sanidad privada tras el cierre del servicio, hace justo ahora dos años. En concreto, en el pasado ejercicio el Servicio Extremeño de Salud (SES) desvió 950 consultas externas y 296 intervenciones quirúrgicas. Se trata principalmente, según aclara el SES, de patologías venosas y de fístulas arteriovenosas, intervenciones de menor gravedad; ya que «las actuaciones más complejas», insisten las mismas fuentes, son tratadas en Badajoz, donde se encuentra el servicio de referencia regional de Cirugía Vascular desde que cerrara el de la capital cacereña.

Fue a finales del mes de enero del 2020 (justo antes de que estallara la pandemia del coronavirus) cuando el Servicio Extremeño de Salud decidió desmantelar el área de Angiología y Cirugía Vascular, ubicada en el hospital Universitario de Cáceres, que ya arrastraba problemas de organización desde hacía meses. A día de hoy, dos años después, Sanidad no baraja recuperar el servicio a corto plazo, principalmente por la escasez de médicos de esta especialidad en todo el territorio nacional. No obstante, la cartera que dirige el consejero José María Vergeles no descarta definitivamente su puesta en marcha. De hecho, insiste en que continúa «trabajando» para encontrar facultativos.

Cerró precisamente por las diferencias que existían entre los cuatro profesionales del equipo (dos funcionarios y otros dos sin plaza). La situación fue tal que llegó un momento en el que el área no tenía médicos porque los cuatro se habían dado de baja por diferentes motivos. Ante esto, el SES tomó la decisión de desmantelar el servicio y despedir a dos de sus cirujanos (los que no eran fijos). A los otros los trasladó a Badajoz.

Su clausura provocó la única manifestación celebrada hasta ahora para exigir una sanidad pública de calidad en el área de salud de Cáceres. Y es que, desde que dejara de funcionar el servicio, esta especialidad es la que más lista de espera tiene de toda la región.

Lista de espera

En concreto, según los últimos datos publicados por el SES, los pacientes de esta especialidad esperan una media de 325 días para ser operados, a pesar de que en lista de espera se contabilizan 440 enfermos, muy por debajo de otras especialidades como Oftalmología (con casi 5.000 pacientes que aguardan) o Traumatología (con casi 6.500). En cambio, para ser intervenido en cualquiera de estos otros dos servicios hay que esperar menos días (86 días en Oftalmología y 178 en Traumatología). La razón no es otra que el cierre de Vascular en Cáceres, ya que todos los enfermos se concentran ahora en Badajoz y el servicio allí no tiene capacidad para dar respuesta a toda la región.

Cuando cerró hacía pocos meses que el servicio de Cirugía Vascular se había trasladado el hospital Universitario, a unas instalaciones recién estrenadas y que siguen intactas. Ubicado en la tercera planta, compartía hospitalización con otras especialidades como Otorrino, Cirugía Plástica, Oftalmología y Cirugía Torácica. Tenía asignadas diez camas, que en estos momentos están siendo utilizadas por las otras especialidades de la misma planta.