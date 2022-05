La planta dedicada a covid del San Pedro de Alcántara de Cáceres ya está llena

No se habla de la séptima ola porque, con los nuevos protocolos, se han dejado de contabilizar la mayoría de los casos de coronavirus (solo se realizan pruebas a mayores de 60 años y a personas vulnerables). Sin embargo en las últimas dos semanas en la capital cacereña han crecido los positivos de manera significativa. Lo dice el presidente del colegio de médicos de Cáceres, Carlos Arjona: «Si conociéramos los datos reales estaríamos como en enero», asegura. En aquel momento la región notificaba más de 4.000 contagios al día (casi 400 solo en el área de salud de Cáceres). Prueba de ello es el colapso actual en los centros de salud, las Urgencias y en la planta dedicada al coronavirus en el hospital San Pedro de Alcántara.

Ayer había en el complejo hospitalario 19 personas ingresadas, una de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). De momento se concentran en la octava planta pero está al límite. Si continúan creciendo los ingresos, tal y como pronostican los especialistas, será necesario reorganizar el hospital para poder dar cabida en otras plantas a todos los pacientes que lleguen. Esto supondría tener que trasladar de nuevo áreas al hospital Universitario, como ya se ha hecho en anteriores oleadas. No obstante, la situación no se acerca ni de lejos a la que se vivió en la primera ola, cuando llegó a haber más de 200 ingresos al día. Y esto es así, insisten los especialistas, por los efectos de la vacuna.

«Si conociéramos los datos reales estaríamos como en el mes de enero. Hay que pararlo» Carlos Arjona - Presidente del colegio de médicos

De hecho en estos momentos la media de los pacientes hospitalizados ronda los 90 años, o personas algo más jóvenes pero con patologías previas importantes. Los médicos inciden en que los mayores y los pacientes vulnerables deben seguir extremando las precauciones porque, en estos casos, el virus les sigue afectando forma más grave que al resto.

Mayores fallecidos

"Esto no es una gripe. De gripe mueren en Extremadura 14 personas al año y solo la semana pasada murieron 14 enfermos de covid" Carlos Arjona - Presidente del colegio de médicos

«Estamos viviendo los efectos de juntarse en Semana Santa y el fin de las mascarillas», afirma el presidente del colegio de médicos, que aboga por volver a poner el cubrebocas obligatorio en interiores para frenar esta nueva ola. «Si hay síntomas o un test positivo hay que tener cuidado. Esto no es una gripe. De gripe mueren en Extremadura 14 personas al año y solo la semana pasada murieron 14 enfermos de covid. Están falleciendo muchos mayores por coronavirus, tenemos que ver cómo podemos frenar esto», advierte Carlos Arjona.

«Durante el fin de semana -insiste- en las Urgencias se han visto muchos casos y en los centros de salud estamos teniendo muchos problemas». Ayer en el Manuel Encinas, donde él ejerce, había cola de mayores de 60 años para hacerse un test de antígenos (solo se les realiza a ellos y a los vulnerables) por tener síntomas o haber estado en contacto con positivos.

En los ambulatorios hay médicos de baja. Ya no hay circuitos covid y los positivos acuden a la consulta

Además, en la última semana las líneas de los centros de salud se han colapsado también por las llamadas de personas que habían dado positivo en su casa en un antígenos y querían ser atendidos por su médico. Pero en los ambulatorios ya ni se tramitan bajas por estar contagiado ni se confirma ese positivo con una nueva prueba, como se hacía antes. Ahora, según el nuevo protocolo, los nuevos contagiados no aparecen registrados en ningún sitio.

«La gente viene a la consulta incluso con el resultado de la prueba, para que veamos que es positivo, y nos piden la baja porque muchas empresas no les dejan ir a trabajar si están contagiados, pero no se pueden dar bajas a no ser que tengas un proceso respiratorio grave», asegura Carlos Arjona.

A ello se unen las bajas de los médicos de Atención Primaria por estar contagiados (no se pueden incorporar hasta que no dan negativo en la prueba, lo que suele ocurrir entre el séptimo y el noveno día). Y es que en los centros de salud ya no existe circuito covid, por lo que cualquier persona contagiada puede acudir a las consultas y estar en la sala de espera junto al resto de pacientes. Todo esto está provocando que en determinados centros de salud se estén dando citas para dentro de 15 días.