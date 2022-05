Womad: a vueltas con los vasos reutilizables

Fue la novedad que incorporó Womad en su última edición ya en 2019 dentro de su compromiso fundacional con el medioambiente. La propuesta se implantó tras la petición que lanzó la asociación de vecinos del casco antiguo para que se aplicase en todos los festivales de la ciudad. La integraron Irish Fleadh y a continuación la cita internacional.

La mecánica era simple. Los hosteleros y la organización sustituyeron los vasos de plástico por otros de un material más resistente que vendían por un euro y que servían para todo el festival. En la idea también se incluyó la posibilidad de devolverlo y recuperar el dinero pero este último punto generó suspicacias porque hubo hosteleros que no facilitaron este trámite. Salvo esta polémica, la novedad fue incorporada con agrado por parte de los asistentes y de los vecinos, que aseguraron que sirvió para reducir toneladas de residuos.

Este año, de nuevo, se ha propuesto que se mantenga pero "la falta de comunicación formal" a los hosteleros sobre este asunto ha provocado que muestren sus reservas porque no pueden hacer acopio de los recipientes a menos de 48 horas de que arranque el festival.

Cierto es que se planteó en su momento pero los empresarios aseguran que no ha habido notificación explícita sobre su uso. Carlos Talaván, representante de los hosteleros de la plaza Mayor, expone que adquirir los vasos supone un desembolso de 1.000 euros, a euro por unidad. Al margen del coste, añade que deben pedirse a distribuidores externos, que necesitan un plazo mínimo que a un día del festival ya no se cumple. "Ya no nos da tiempo", lamenta.

¿Puede haber multas?

Al respecto, el ayuntamiento defiende que se utilicen basándose en la normativa europea contra el uso de plásticos que tenía previsto implantarse en 2021 en España. No obstante, como no llegará a entrar en vigor de forma obligatoria hasta 2023 después de que el país haya pedido una prórroga, no tendrá la potestad para multar a los bares que no sigan esta directriz.