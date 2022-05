Reabre el parque del Príncipe en Cáceres tras abatir con flechas a dos de los jabalíes

El parque del Príncipe ha reabierto a primera hora de esta tarde después de que se haya conseguido abatir con flechas a dos de los jabalíes que se colaron el martes por la mañana en su interior. El recinto ha permanecido cerrado hasta que los técnicos han podido comprobar que no existe ningún ejemplar más en el interior. En total fueron avistados en el parque 11 jabalíes (cuatro adultos, cuatro jóvenes y tres rayones), por lo que se decidió cerrar esta zona verde por seguridad.

El ayuntamiento puso entonces en marcha, con carácter de urgencia, un plan de choque para cazar a estos ungulados y a otros que merodean, ya casi a diario, por otras zonas urbanas de la ciudad. Por la noche profesionales accedieron al recinto para intentar localizar a los jabalíes. Una vez que se contó con todas las autorizaciones por parte de la Consejería de Agricultura un arquero del servicio de control con arco de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) ha procedido a abatir a dos de los ejemplares.

El resto, según creen los técnicos, ha huido hacia la zona de la Sierrilla. “Durante toda la mañana se ha recorrido todo el recinto por si había algún animal más, pero a día de hoy podemos asegurar que no hay ningún jabalí en el recinto del parque del Príncipe y por lo tanto se pueden reabrir las instalaciones”, ha dicho a primera hora de esta tarde el concejal de Servicios Públicos, Andrés Licerán.

"Intentábamos descartar acciones más drásticas pero cuando hay un problema de seguridad directa para la ciudadanía, lógicamente hay que acometer estas decisiones" Andrés Licerán - Concejal de Servicios Públicos

No obstante, por seguridad, se ha decidido instalar una jaula en un lugar estratégico por si en algún momento regresara algún otro jabalí, poder capturarlo. Solo se activará cuando cierre el recinto y no haya usuarios en su interior para evitar cualquier tipo de peligro. Del mismo modo, se están reforzando los cerramientos del parque, para proteger de la entrada de estos animales. No ha habido daños materiales importantes, más allá “del típico escarbo en los jardines”. En estos momentos, ha insistido el edil, “la instalación del parque del Príncipe es totalmente segura. La ciudadanía puede estar tranquila y venir a disfrutar del parque porque se han acometido las acciones necesarias. Vamos a garantizar la seguridad a través de los medios técnicos y profesionales que tenemos al respecto”.

La misma actuación se llevará a cabo en los próximos días en otras zonas urbanas de Cáceres donde es habitual ver a jabalíes, como la rotonda de la Universidad Laboral, la residencia Asistida y la prisión y el entorno del Paseo Alto. Son los espacios que ha recomendado la empresa Tragsa, que fue contratada por la Junta de Extremadura para controlar las poblaciones de estos animales en la ciudad a través de cámaras. “Quiero pedir calma a la gente, entiendo que puede ser atractivo o curioso poder acceder pero hay que actuar con medidas de seguridad y si hay gente en el entorno no vamos a poder actuar en ningún momento”, ha solicitado Licerán.

La federación de caza ya había propuesto al ayuntamiento utilizar arqueros para controlar la sobrepoblación que de estos animales existe en Cáceres. Pero hasta ahora siempre se había negado. “Con estas cuestiones hay que ser prudente. Nosotros estamos trabajando con una serie de medidas a corto y medio plazo para evitar este problema. Intentábamos descartar acciones más drásticas pero cuando hay un problema de seguridad directa para la ciudadanía, lógicamente hay que acometer estas decisiones. No cambia el planteamiento de buscar otro tipo de medidas más blandas pero lo primero es la seguridad”, ha aclarado el concejal.

Los jabalíes abatidos serán incinerados, pero con el resto que se cacen en las otras zonas de la ciudad se pretende aprovechar la carne para fines sociales. “La intención es que haya una empresa que lo gestione y la carne acabe en comedores sociales o en asociaciones con fines sociales. Los de hoy, por la premura, ha sido imposible, entre otras cosas porque no había disponibilidad veterinaria ni sanitaria para certificar esa carne y se van a destruir”, ha asegurado Andrés Licerán.