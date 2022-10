La Fundación Tatiana convoca 50 plazas para emprendedores

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que tiene su sede cacereña en el Palacio de los Golfines de Abajo (el mayor monumento del casco histórico) ha presentado la séptima edición de su Programa de Emprendimiento abierto a la participación conjunta de emprendedores de toda Castilla y León y Extremadura. Las seis convocatorias anteriores han acogido 177 startups de naturalezas tecnológicas, agro, consumo, servicios, cultura, artesanía, deportes, educación u obra social, entre otros ámbitos.

Su edición 2023, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Salamanca, derriba barreras y apuesta por una convocatoria nacional para que emprendedores de ambas regiones (aunque abierto a participantes de otras comunidades) tengan la oportunidad de acceder a su programa, multiplicando así su alcance y favoreciendo sinergias entre diferentes provincias y comunidades, en todos los sectores en los que los proyectos seleccionados estén enmarcados. Una decisión que alumbrará "uno de los mayores ecosistemas emprendedores con Ávila y Cáceres como epicentros y referencia", subraya la fundación.

Esta ampliación aumenta la cantidad destinada a la financiación de proyectos a fondo perdido, que llega hasta los 44.000 €, y sitúa en 50 el número de proyectos que en la séptima edición se incubarán y se potenciarán desde la sede de la Fundación Tatiana en Ávila y el Palacio de los Golfines de Abajo en Cáceres, "un hito en cuanto a cantidad de participantes en un programa de estas características", subraya.

Como viene siendo habitual en sus pasadas ediciones, la Fundación Tatiana ofrecerá a sus alumnos la formación y los talleres que necesitan para hacer realidad su idea o hacer crecer su proyecto con el espíritu 'low y all in ones en su formación; el apoyo de mentores de primer nivel; una plataforma de networking nacional en la que conocer, compartir y conversar; y varios Hubs con coworking y área privada online en los que trabajar, relacionarse y crecer como emprendedores y como personas.

El formato del curso será mixto, y sus planos presencial y virtual convivirán para poder facilitar la formación a los alumnos de cualquier provincia, sin renunciar a los encuentros presenciales. Todos ellos optarán a un fondo final de becas de 44.000 € como capital semilla para los mejores proyectos. Se pondrá a disposición de los emprendedores seleccionados un amplio abanico de actividades de Networking, el espacio de Coworking de Ávila y otras instalaciones para el desarrollo de su actividad. Por otra parte, la fundación pone en marcha por primera vez una Comunidad Emprendedora de Alumnos y una nueva fase post-emprendimiento, llamada Growth Stage, que ayudará a los proyectos seleccionados tras el Startup Day a conectar con inversores e instituciones facilitadoras.

¿Cómo participar?

Para participar, los interesados dispondrán hasta el 11 de diciembre para cumplimentar la solicitud que encontrarán en el site www.tatianaemprende.es, donde también hallarán toda la información necesaria. La selección de las candidaturas se realizará por una comisión evaluadora formada por miembros del consejo asesor, que presentará su propuesta a la fundación, y cuya decisión será comunicada el 19 de diciembre. Para la resolución de dudas o preguntas, los interesados pueden escribir al mail info@avila1131.es.

En concreto, el Programa cuenta con un consejo asesor formado por los responsables de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, a los que acompañarán la directora del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo de la USAL, Mili Pizarro Lucas; la responsable de los programas de emprendimiento de EIT Food, Amparo San José; el empresario abulense Alberto Zoilo Álvarez Sánchez, el presidente ejecutivo del grupo Antonio Álvarez; el emprendedor Gonzalo Baranda, fundador de la empresa internacional Blink Learning; el emprendedor jurídico Carlos Cuesta, fundador del bufete madrileño Carles Cuesta; la directora de Santa Teresa Gourmet, Isabel Lópe; y el General Manager de Proyecto PV, Jesús Sanchidrián.

Por otro lado, el consejo cuenta también como miembros con José Polo, fundador de Atrio; Raúl Iglesias, secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres; y Fernando Ruiz Antón, experto en innovación.

Como novedad, en 2023 se suman al consejo asesor el CEO de Doofinder Iván Navas; Natalia Rodríguez Nuñez-Milara, CEO de Saturno Labs y top 100 mujeres líderes de España; y Guillermo Martínez, fundador de Ayúdame 3D.

No puede faltar un nutrido grupo de nombres propios del tejido empresarial castellanoleonés y extremeño, quienes forman parte del programa en diferentes aspectos, a los que se suman otros profesionales de referencia internacional, entre los que destaca Paco Bree, director de programas de innovación; Javier Megías, CEO de StartupExplorer; o Patxi Rubira, fundador de Avstralian Brand Strategie Atelier.