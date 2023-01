Dos décadas dan para muchos cambios. Cierto es que mundo de la justicia siempre ha guardado sus propios ritmos pero avanza con el progreso de la sociedad. De todos los avances de los últimos veinte años puede dar testimonio Carlos Alberto Montero (Cáceres, 1973). Abogado formado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Exremadura (UEx) y con despacho en el centro de la ciudad, ocupará el cargo de decano del Colegio de Abogados de Cáceres en sustitución a Juan José Flores. Representará durante los próximos cuatro años a mil letrados, 700 de ellos en activo.

Asume el cargo de decano de los abogados con veinte años de experiencia, ¿ha cambiado la forma de ejercer la profesión?

No se parece en nada a cuando yo empecé. Soy de la promoción del 96, me colegié en 2003. Empecé trabajando con un bufete y doce años después me independicé. Antes el trato era más presencial, conocías a todo el mundo y tratabas con la gente de forma directa, ahora todo está mucho más informatizado. Todo es más complicado para las antiguas generaciones. Antes para cualquier gestión que se salía de lo ordinario tenías que ir al despacho del juez, ahora puedes hacerlo desde el ordenador. La función del secretario judicial también ha cambiado bastante. Ahora, la implantación del expediente judicial supondrá cambios como ocurrió con Lexnet, pero a largo plazo será más cómodo.

¿Y el efecto de la pandemia?

Ha servido de catalizador para todos estos cambios. Los ha acelerado. Hay cuestiones como las vistas telemáticas o las comparecencias virtuales con víctimas de violencia de género que han venido para quedarse.

En este ambiente de cambio general toma el relevo para la siguiente legislatura, ¿qué linea tiene previsto seguir?

Hay que tener en cuenta que este es un colegio pequeño que tiene unos presupuestos limitados. Hay cuestiones que hemos considerado esenciales como adaptar el funcionamiento del colegio a la era digital, una cuestión que por límites presupuestarios no hemos materializado en su totalidad. Otra reivindicación ya de hace años es la dignificación de la profesión de abogado y del turno de oficio, que no está reconocido como debiera. Muchos letrados de nuestro colegio creen en la justicia y en la labor social de la abogacía y queremos que por parte del ministerio se remunere el trabajo realizado. Y ya con carácter interno, fomentar la camaradería y la lealtad entre compañeros y con instituciones con jornadas de convivencia y actividades.

En relación a uno de los puntos a los que ha hecho mención y sobre el que más se ha reivindicado en los últimos años, el turno de oficio, llama la atención que en un colegio como el de Cáceres, más de la mitad de los letrados estén adscritos.

Hay una fuerte vinculación de los abogados con la obra social de Cáceres. Es algo muy arraigado de forma histórica en la ciudad y la facultad también tiene mucho que ver porque hace hincapié en este aspecto. El máster de la abogacía se centra mucho en la deontología y es menos mercantilista para hacer llegar ese mensaje de que parte de lo que sabes debe revertir en la sociedad. Hay letrados que están adscritos a todos los turnos. A día de hoy se toma como algo incuestionable.

Afronta esta etapa también con la reciente reforma del Código Penal, ¿cómo afecta este cambio al ejercicio diario de los letrados?

Te obliga a actualizarte. Cada reforma afecta al estudio de la ley. Hay que tener claro que el abogado tiene que estudiar las reformas, no si tiene fallos. A nosotros nos dan las normas y nosotros solicitamos el mayor beneficio para nuestro cliente.

Se actualizan las leyes y también los delitos. Según los balances, más de la mitad de los delitos ya se cometen en internet.

Yo hace años no sabía qué era el phishing. Un abogado está siempre en permanente formación. Por ello, todos los años ofertamos una decena de cursos para que los colegiados puedan reciclarse.

¿Es Cáceres una buena ciudad de abogados?

Tener facultad de Derecho propia y el tamaño de la ciudad repercuten en que la formación de los abogados sea buena, el nivel en Cáceres es excepcional.

¿Ya hay agenda definida para este 2023?

La cerramos por trimestres. En 2022 celebramos el congreso de derecho de familia. Este año, aparte de los cursos que hacemos cada año. habrá webinars -seminarios online- y en marzo o en abril organizaremos la convivencia de la patrona.