La alcaldesa de Berzocana sobre el presidente de Ferrovial: «En el pueblo solo se le ve en misa»

«En el pueblo no se le ve. Yo personalmente no le conozco y llevo 12 años de alcaldesa», explica Nines Díaz, regidora de Berzocana, un pueblo enclavado casi en el corazón de Las Villuercas, que no llega a los 500 habitantes y donde el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, actualmente en el ojo del huracán por la deslocalización de la compañía, tiene una finca(Los Estanquillos) en la que mandó construir una casa.

