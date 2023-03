Arreglan el ascensor a la vecina de Cáceres: "Lo primero que he hecho es dar un paseo"

Dice que lo primero que ha hecho en cuanto ha podido ha sido dar una vuelta. "He salido a dar un paseo". Cuando atiende a este diario asegura que volverá a salir en breve. Bromea con que tiene que compensar los días en los que no ha podido salir de su casa y no por voluntad propia.

Este viernes, una semana después, los operarios visitaron el edificio en el que vive Mercedes Expósito en el Rodeo para reparar el ascensor averiado que ha impedido que la cacereña, en silla de ruedas, pudiera comunicarse con el exterior estos días. Expósito hizo llegar su denuncia a principio de semana después de que le dijeran que tendría que esperar porque el arreglo se iba a demorar. No es la primera vez que sufre una situación similar, pero las anteriores averías solo se han prolongado durante horas. En este último caso, lamentaba la situación de "ansiedad" que le generaba no poder tener la libertad de entrar y salir, algo normal en su rutina. Finalmente, las quejas han llegado hasta la comunidad de vecinos y esta misma mañana han procedido a trabajar en el elevador para que vuelva a funcionar. Concluye con una enseñanza, reivindicar siempre da sus frutos.