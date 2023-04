El empresario Francisco Piñero será el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Cáceres. No es nuevo en política y esta será su segunda etapa bajo las siglas de Ciudadanos. Pero es la primera vez que opta a un puesto de gran relevancia, la presidencia de la segunda ciudad de la región. «No vivo de la política y nunca he vivido de la política. Estoy aquí porque me doy cuenta del desastre de la gestión de nuestros políticos en el ayuntamiento. No me limito a quejarme, sino que doy el paso de presentarme para cambiar las cosas», explicó este domingo a preguntas de este diario. Su presencia al frente de la lista de Ciudadanos agita el escenario político previo a unas elecciones locales que se presentan como una de las más reñidas y con más candidaturas.

Su experiencia personal, los 8 años que ha tardado en ver terminada la nueva sede de su empresa, Electrocash, desde que entregó el primer papel en el ayuntamiento, influye en que ahora se ponga al frente de una candidatura. «Sé lo que hay que pasar en Cáceres para lograr que un proyecto que crea empleo salga adelante», comentó. Entre sus objetivos está conseguir que «Cáceres empiece a moverse, que no haya tantas trabas burocráticas, que no haya un muro en el ayuntamiento cuando un empresario o ciudadano pide cualquier cosa. No es lógico que empresarios que vienen de fuera no puedan invertir porque se cansan (...) aquí se ponen trabas para todo». El 28M apunta a ser la elección con más listas de la etapa democrática de Cáceres Su plan programático es «empezar por las cosas de comer», por «crear riqueza y progreso, que es algo de lo que carecemos desde hace tiempo», subrayó. Opina que no hay claridad ni interlocución por parte del consistorio, «es más un problema de diálogo que de normativa, el empresario quiere asesoramiento y no chocarse contra un muro en el que nadie te explica cómo quieren que hagamos las cosas». Si una de las señas con las que se presenta es la de eliminar burocracia para facilitar la implantación de negocios, otra es que acude con un equipo que «no viene a vivir de la política, vive de su trabajo, gente que sabe lo que es ir todos los días a trabajar (...) profesionales autónomos y empresarios que saben de las dificultades que tenemos para mantener una empresa mes a mes. Ninguno de los que vienen conmigo ni viven ni van a vivir de la política». El slogan de campaña con el que se presenta la candidatura es Ciudadanos por Cáceres. Según precisó, en los próximos días firmará un acta ante notario con su compromiso a renunciar a todo ingreso del ayuntamiento, tanto de liberación como de aportación económica por participación en los órganos y comisiones municipales. Comentó que uno de los problemas de la política en Extremadura es que los que dirigen los partidos «no quieren tener a su lado» a personas que le hagan sombra. El resultado es que «al final nos encontramos con profesionales y empresarios que tienen buenas profesiones y que nunca estarán en primera línea de la política por ese motivo». Sobre el proyecto de la mina, cuestión que marcará parte de la próxima legislatura, su opinión es que «siempre que se cumpla con toda la normativa, voy a ser partidario de la mina, voy a apoyar cualquier iniciativa que permita que las empresas de Cáceres sigan aquí y que nuestros hijos se queden en Cáceres. Es positivo y necesario y más cuando Europa lo está apoyando». Aunque regresa a las siglas de Cs, por ahora no ha vuelto a afiliarse al partido. Si no lo hace, se presentaría como independiente dentro de Ciudadanos. Considera que en unos comicios como los locales, «no se trata tanto del partido como de las personas» que conforman la candidatura e insistió en que la lista con la que se presentará a la cita del 28 de mayo «no va a ser de políticos, sino de trabajadores». Regresa porque le han permitido dentro de Ciudadanos hacer su equipo. «Cs está aquí para quedarse, que somos menos, perfecto, pero que seamos por lo menos gente honesta, lo que se necesita en la política es la honestidad».