La X en su sitio

No sé si ha sido en prensa o en radio, pero, acabo de escuchar las estadísticas sobre el riesgo real de pobreza, y como pasa casi siempre en estos rankings tan negativos, Extremadura está a la cabeza, nos situamos por encima del 36%, es decir, de cada 100 extremeños, 36 se encuentran con la posibilidad de caer en este riesgo.

Cuando me entero de realidades como ésta, siempre me acuerdo de la labor tan extraordinaria de los trabajadores y voluntarios de las Caritas de nuestras parroquias, ellos nos podrían iluminar con su experiencia sobre esta realidad, que puede que más de una vez se nos escape intencionadamente.

He defendido siempre, la labor caritativa (sí, caritativa) de la Iglesia, porque me acuerdo de nombres y de rostros. La justicia social promovida por las instituciones, no llega a todos, se les escapan muchas realidades que, si no fuera por esta labor, se quedarían sin atención.

Ayudar en los primeros alquileres, hasta que la situación se vaya aclarando; pagar los recibos de agua o de luz, porque no tienen posibilidad de hacerlo; utilizar la tarjeta monedero para que ellos puedan hacer las compras en el súper; ayudar en el pago de facturas de medicinas que no podrían obtener de otra manera; acompañar en la solución los problemas de residencia, que la burocracia hace tan lentos y tan complicados; ofrecer ropa y productos de aseo personal. Podría citar muchas más acciones, porque todas ellas responden a personas con nombre y apellido

Y lo que es más importante, esta labor no consiste únicamente en hacer la transferencia al banco, o a la caja; en supervisar lo que se compra para evitar abusos; en justificar las facturas para hacer bien las cosas, esto ya se supone, porque se hace; lo más importante es el acompañamiento semanal a estas personas con el seguimiento y la orientación necesarias, para que sean ellos los que den los pasos precisos en la solución de sus problemas. Esta es la clave de las cosas bien hechas.

Ha comenzado la campaña de la declaración de la renta de este año, no dudes en marcar las casillas de la Iglesia Católica y la de las organizaciones sociales, entre las que se encuentra Caritas, porque no te va a costar más, y obligas al gobierno a aportar lo que estas organizaciones necesitan para hacer su labor. ¡Échale ganas al calor!

*Párroco de San Blas