Los pactos para gobernar Cáceres

Lo más probable es que de las votaciones de hoy no salga un ganador por mayoría absoluta. Por tanto la ratificación sobre quién gobernará la ciudad a partir del 17 de junio no se producirá hasta los próximos días. En Cáceres lo habitual es que no haya mayorías absolutas, al menos es lo que ha pasado con 7 de las 11 corporaciones desde 1979. En dos ocasiones, el que ganó no gobernó. Esta es una breve historia de lo que pasó en el tiempo transcurrido entre esas siete elecciones sin mayorías absolutas y la investidura del alcalde.

1979. HUBO PACTOS, PERO NO FUE ALCALDE EL MÁS VOTADO POR EL PLENO. Esas elecciones las ganó UCD. Sacó 10 concejales por 9 del PSOE, 4 de los independientes y 2 del PCE. PSOE y PCE sí alcanzaron un acuerdo que permitió que el candidato socialista, Pablo Naranjo, ganase la votación en el pleno de constitución de la corporación, pero solo sumó 11 votos. Los independientes no entraron en el pacto, apoyaron a su candidato y no hubo tripartito. Al no alcanzar Naranjo los 13 votos, que es la mayoría absoluta en la corporación, la alcaldía recayó en el candidato más votado en esas elecciones municipales: el centrista Luis González Cascos, a quien antes de finalizar el mandato de esta legislatura sustituyó Manuel Domínguez Lucero, número dos de la lista de UCD.

1983. NO SE CERRARON PACTOS Y FUE ALCALDE EL MÁS VOTADO EN LAS ELECCIONES. Esas elecciones las ganó el PSOE con 12 concejales, AP sacó 9, los regionalistas 2 y los independientes 2. No se cerraron pactos, pese a que hubo contactos hasta el día antes del pleno de constitución de la corporación y AP no sumó a su candidatura a EU y a los independientes. En el pleno cada partido votó a su candidato y como nadie sacó mayoría absoluta, el voto de 13 ediles, fue alcalde el más votado en esos comicios, el socialista Juan Iglesias Marcelo.

1987. AP Y CDS NO ALCANZARON UN ACUERDO Y LA ALCALDÍA FUE PARA EL PSOE. Fueron hasta ahora las elecciones más reñidas: PSOE y AP sacaron nueve concejales cada uno, CDS tuvo cuatro y los regionalistas tres. Hasta el día antes de la constitución de la corporación local, AP intentó llegar a un acuerdo con CDS que hubiese desbancado al PSOE, que por un puñado de votos ganó esas elecciones. Incluso se planteó un pacto en el que el gobierno del ayuntamiento recayese en CDS, pese a no ser el más votado, pero los centristas mantuvieron lo anunciado tras las elecciones: no harían pactos en municipios donde la igualdad de fuerzas políticas hiciera difícil la elección de alcalde. En el pleno de constitución de la corporación cada grupo apoyó a su candidato. No hubo mayoría absoluta y se designó alcalde al candidato de la lista más votada: el socialista Carlos Sánchez Polo, que había ganado esas las elecciones por solo 337 votos.

1991. UN ACUERDO PSOE-EU DEJÓ AL PP SIN LA ALCALDÍA PESE A GANAR LAS ELECCIONES. Esas elecciones las ganó el PP, pero empató en concejales con el PSOE, 12 cada uno. El edil restante fue para los regionalistas de Extremadura Unida (EU), que tenía la llave de la alcaldía. Regionalistas y socialistas cerraron un pacto el día antes del pleno de constitución de la corporación, pese a que el concejal regionalista, Luis Miguel Rubio, era partidario de que gobernase el más votado: el PP. Pero acató la disciplina de partido y en el pleno dio su voto al candidato del PSOE: Carlos Sánchez Polo, que repitió como alcalde.

2007. UN TRIPARTITO QUE SACÓ AL PP DE LA ALCALDÍA. El PP ganó esas elecciones, 12 concejales, el PSOE se quedó con 11 y los restantes fueron para IU (1) y Foro Ciudadanos (1). Los tres últimos pactaron. Fue un acuerdo atípico, por las diferencias ideológicas entre Foro e IU, pero cantado desde el momento que el PP no aceptó la condición de Foro de que José María Saponi no repitiese como alcalde. El principio de acuerdo entre PSOE, Foro e IU se cerró la semana siguiente a las elecciones. En el pleno de constitución de la corporación, IU y Foro dieron su voto a la candidata socialista, Carmen Heras, la primera alcaldesa.

2015. ACUERDO PP-CS QUE DIO LA ALCALDÍA A NEVADO. El PP ganó las elecciones, con 11 concejales, pero sin mayoría absoluta. El PSOE sacó 8, Ciudadanos 4 y Podemos 2. La llave la tenía Cs. La inviabilidad de reeditar un nuevo tripartito por las diferencias programáticas entre Cs y Podemos, llevó a Ciudadanos a la mesa de negociación con el PP. Las conversaciones no fueron fáciles y se mantuvieron hasta tres días antes del pleno de constitución de la nueva corporación. En el pleno fue proclamada alcaldesa la candidata del PP, Elena Nevado, que repetía en el cargo y que unos días antes tuvo que renunciar a su cargo de senadora, condición puesta por Cs para darle su voto.

2019. LA FALTA DE ACUERDO ENTRE EL PP Y CS DEJO LA ALCALDÍA AL PSOE. El PSOE ganó las elecciones con 9 concejales. El PP se quedó con 7, Ciudadanos con 5, Unidas Podemos con 3 y Vox con 1. Fue de todas las negociaciones la más rocambolesca. Hasta unas horas antes de la investidura se negociaba un acuerdo entre PP y Cs, que Vox iba a refrendar con su voto, que dejaba al PSOE sin la alcaldía. Pero la noche antes de la investidura del alcalde no hubo acuerdo para que PP y Cs se alternasen en la alcaldía y el gobierno local fue a la lista más votadas en las elecciones, al PSOE.