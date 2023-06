Somos Cáceres: "Si los partidos han perdido votos, no es por la fragmentación, es porque no lo han hecho bien"

Raquel Iglesias, de Somos Cáceres, ha salido al paso de las declaraciones de la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, cuando para justificar su descalabro electoral alude a los «2.662 votos tirados al vertedero de la mina». Podemos ha conseguido el 6,75% de los votos frente al 10,56% de 2019, lo que supone una pérdida de 1.776 papeletas (ha logrado 3.444). Iglesias no ha dudado en hacer una reflexión, en admitir que está "cabreada" y en reiterar que si otras formaciones tienen malos resultados es, simplemente, porque no lo han hecho bien.

"No dejo de oír a otros partidos que su fracaso se debe a que ha habido muchos partidos, que su derrota se debe a la disgregación del voto. ¿Qué quieren que hagamos, que nos callemos, que nos sometamos, que traguemos con lo que ellos quieren para que no haya más partidos y salgan ellos? Nosotros tenemos una visión muy diferente. Ellos no han salido porque no lo han hecho bien y porque no han llegado al electorado. No hay más vuelta de hoja", indica Iglesias.

Recuerda, además, que unas elecciones son "un ejercicio democrático. Aquí se puede presentar quien quiera hacerlo y a partir de ahí lo que hay que saber es llegar a la gente. Me ha gustado un comentario de un joven que decía que Somos Cáceres es un ejemplo de rentabilidad, porque nunca con tan poco tiempo y con tan pocos recursos se había conseguido tanto".

Un cacereño en el Congreso

La líder de la formación insiste en que ella y los suyos "hemos trabajado mucho, con muy pocos recursos y en muy poco tiempo, y estamos muy satisfechos". Anuncia que se presentarán a las generales y que por ello ya han iniciado una campaña bajo el lema 'Queremos poner un cacereño en el Congreso'.

Iglesias ha insistido en que no se presentó a las municipales y autonómicas para irse. "Seguiremos en esta travesía del desierto, dando voz, presionando y luchando por los cacereños. Queremos poner un cacereño en el congreso que no esté despistado en intereses nacionales y generales, que se dedique a que se hable de Cáceres, a debatir y solucionar los problemas de Cáceres. Si es bueno para Cáceres, a por ello, si es malo para Cáceres, no lo queremos".

La responsable de la formación lanza un mensaje al resto de partidos: "Si quieren llegar a más electores que trabajen más, que se centren. Han tenido los medios a su disposición, han estado presentes en los ayuntamientos con muchísima libertad de actuación para haber demostrado lo que valían". Somos Cáceres ha sido el partido minoritario que ha concurrido a las elecciones que ha obtenido más votos: 662, frente a los 590 de Levanta Cáceres, los 563 de Juntos por Extremadura y los 223 de Por Una Extremadura Digna quien, por cierto, también criticó ayer las afirmaciones de Consuelo López, de Unidas Podemos. A las municipales concurrieron 10 partidos, el mayor número en la historia de la democracia de la ciudad.