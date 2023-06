¿Y si Vox exige a Mateos entrar en el gobierno de Cáceres?

En las bases del PP planea la duda de si un pacto entre María Guardiola y Vox para conseguir la Junta de Extremadura pasaría también por obligar al futuro alcalde, Rafa Mateos, a incluir a esta formación en su gobierno. Es cierto que los resultados electorales permiten a los populares un gobierno en minoría, como también es cierto que eso les obliga a adoptar acuerdos puntuales para sacar adelante determinados proyectos que precisan de mayoría absoluta. Ocurre, además, que Vox tiene dos concejales, de modo que está en disposición de exigencias. De hecho, fuentes cercanas al líder del PP de Cáceres admiten que al propio Mateos le preocupa este extremo.

El próximo alcalde, en una entrevista concedida a este diario, dijo: «Yo no hablo sobre hipótesis, pero no creo que aquí haya cambio de cromos. No se puede mercadear con los vecinos y hay que ser algo más serio que todo eso». Sin embargo, Vox quiere un pacto de legislatura y entrar en el gobierno municipal. La diferencia es que una cosa es que lo quiera, y lo pida, y otra bien distinta es que lo exija.

La disyuntiva ha vuelto a brotar con fuerza después de que ayer el Comité Ejecutivo Provincial de Vox Cáceres celebrara una reunión en la que convocó a los distintos coordinadores zonales y locales, para analizar los resultados electorales y esbozar las primeras acciones de cara al futuro para seguir aumentando la implantación del partido en la provincia cacereña.

En las bases del PP admiten que existe preocupación en la cúpula porque pueda darse este extremo

El presidente, Óscar Fernández Calle, tras agradecer el «intenso y arduo» trabajo llevado a cabo por los diferentes coordinadores, aseguró que el pasar de cinco concejales electos en 2019, a 22 en los pasados comicios del 28M, «es el fruto de un trabajo bien hecho que debe mostrarnos el camino que debemos andar en el futuro». Fernández Calle subrayó que otro de los objetivos que se plantea «es, por supuesto, aumentar la implantación del partido y llegar a más municipios». Y añadió: «Si en 2019 presentamos 12 candidaturas y ahora 35, casi el triple, estaría muy bien seguir esa progresión, pero esa ecuación requiere lo mismo que hicimos hace cuatro años, comenzar a trabajar y a sembrar ya», recalcó.

Asimismo, el presidente provincial pidió un esfuerzo «más» a los presentes en la reunión, para afrontar «con la debida fuerza, ilusión y determinación las Generales del 23J, para ver si de una vez por todas acabamos con este período tan aciago de la política española con Pedro Sánchez en el Gobierno nacional».

En Cáceres capital Vox ha obtenido dos concejales y aunque el PP ha ganado las elecciones deberá gobernar en minoría, por lo que presumiblemente necesitará el apoyo de los de Fernández Calle y Eduardo Gutiérrez (portavoz municipal) para cuestiones trascendentales. Otra cosa es que Vox nacional obligue a que para pactar la presidencia de la Junta con María Guardiola, quieran entrar en el gobierno municipal. Es sabido que en política no hay nada imposible.

De momento, el líder del partido, Rafa Mateos, se ha opuesto a esta opción. Lo dijo cuando mantuvo su primer encuentro con Eduardo Gutiérrez, lo reiteró cuando se vio con Belén Fernández Casero (la próxima portavoz del PSOE) y previsiblemente lo recalcará hoy en su cita con Consuelo López, la líder cacereña de Unidas-Podemos.