Joaquín Manuel Floriano Gómez (Cáceres, 1961) ha ganado las elecciones a mayordomo de la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Montaña, celebradas este jueves en el aula Clavellinas para renovar la junta directiva de cara al próximo lustro (2023-2028). Funcionario del Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación de Cáceres, ya se alzó como mayordomo en 2008 y resultó reelegido en 2013. En 2018, ante la imposibilidad de optar al cargo por estar limitado el mandato a diez años, asumió la mayordomía Juan Carlos Fernández Rincón como único candidato, que ha decidido dejar paso a otros aspirantes. Le sucederá de nuevo Joaquín Floriano, tras superar en las urnas a Belén Trujillo (primera mujer candidata en la historia de la cofradía) por 255 votos frente a 116.

Joaquín Floriano, que será el mayordomo número 89 en la centenaria historia de la cofradía, confirmó su intención de presentarse el pasado 1 de junio, animado por un grupo de hermanos de los que ha destacado su «ilusión, experiencia y ganas de trabajar», y de los que dice sentirse «especialmente orgulloso». La lista de quienes le acompañan está integrada, entre otros, por nombres conocidos del ámbito cofrade cacereño como Raúl Jerez, Joaquín Álvarez, Alonso Redondo, Rubén Mayordomo, Celia de Dios Calama, Manuel Flores, José Miguel Rubio y Francisco Acedo.

«Ganas de empezar»

«Tenemos muchísima ilusión, ganas de empezar cuanto antes a trabajar, de hecho estamos ya todos citados para este mismo viernes porque no podemos perder ni un solo minuto de tiempo, no va a haber periodo vacacional ni absolutamente nada parecido. Hay que ponerse manos a la obra con intensidad desde el minuto uno», explica Joaquín Floriano, conocedor de la inminente proximidad del Centenario de la Coronación Canónina de la Virgen de la Montaña, que tendrá como epicentro el 12 de octubre de 2024, pero que se iniciará el próximo otoño con la apertura del Año Jubilar.

«Traemos numerosos proyectos porque somos muchos miembros en la junta de gobierno, todos con ganas de aportar, pero ahora mismo no puedo detallarlos hasta que no conozcamos el estado de la cofradía. No nos atrevemos a plantear públicamente nada, preferimos ser cautos hasta saber en qué situación real se encuentra la cofradía y entonces empezaremos a hacer y a decir», subraya el nuevo mayordomo.

Así, en estos primeros días chequearán «lo bueno que se haya podido hacer para reforzarlo, y corregiremos aquellas cosas que haya que corregir». Pero cualquier proyecto tendrá una máxima por delante: «Actualizar la cofradía y acercarla adonde se dejó en el año 2018, es decir, muy cerquita de los hermanos y de la gente que necesitaba tenerla a su lado».

Sin duda, el Centenario de la Coronación es la gran asignatura de la cofradía, el mayor reto en décadas, que ya está muy cerca. «Venimos con muchas propuestas. En primer lugar veremos lo que se ha previsto hasta ahora porque de momento solo se ha hablado de Año Jubilar y no sabemos si se han organizado otros actos. Tenemos que acelerar, queremos llegar a tiempo porque vamos tarde. Este centenario, si se quiere hacer con la dignidad que merece la Virgen de la Montaña, debería haber empezado sus preparativos tres años antes», dice Floriano.

La nueva directiva pone blanco sobre negro: «Queremos hacer un aniversario a la altura de lo que supone la Virgen y la ciudad, se trata de una efemérides importantísima, yo fui partícipe de toda la solemnidad del 75 aniversario y entiendo que este momento debe concitar a todos en un año muy especial para la cofradía y para los cacereños en general, sean o no devotos. Vamos a volcarnos», concluye Floriano.