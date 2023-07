Conyser dejará la recogida de la basura y la limpieza viaria de Cáceres

Conyser dejará de prestar en los próximos meses el servicio municipal de recogida de basura y de limpieza viaria. Es la única compañía que en Cáceres ha tenido la concesión de la gestión de esta prestación pública que mueve al año casi nueve millones de euros, según la estimación que recoge el presupuesto del ayuntamiento de 2022, prorrogado en 2023. Ganó todos los concursos que ha convocado el consistorio, los dos últimos en los años 1990 y 2006. No seguirá porque no se ha presentado al concurso que se convocó por el ayuntamiento el pasado 1 de junio. El plazo para la presentación de propuestas se cerró este miércoles y la única oferta que se tenía en el servicio de Contratación del consistorio al cierre del plazo era la de la compañía Valoriza Servicios Medioambientales, empresa de servicios del grupo constructor Sacyr, según se informó desde el gobierno municipal.

Conyser no es la única empresa que al final ha optado por no presentarse a este concurso. A la visita a las instalaciones municipales relacionadas con el servicio se presentaron representantes de cuatro empresas: PreZero (compañía alemana que adquirió las empresas del sector de Medio Ambiente de Ferrovial), Sacyr, FCC y Conyser. «No nos hemos presentado porque no hay suficiente dinero para prestar el servicio» en las condiciones que se proponen y con los precios del contrato, según precisaron este miércoles desde una de las empresas que al final ha renunciado a presentarse.

Desde Conyser no se detallaron este miércoles las razones por las que al final no se han presentado, remitieron a que las explicaciones las dará el consejero delegado de la empresa, Eduardo Chacón, ausente de la ciudad hasta la próxima semana. Pese a que este miércoles no se daban las razones por parte de la empresa cacereña, los costes que calcula el ayuntamiento para la prestación del servicio de recogida de basura y limpieza viaria sería una de las causas. La estructura con todos los costes se elaboró hace dos años y es la que sirvió de base para la memoria del presupuesto del servicio que se incorporó entre la documentación de la licitación convocada el pasado 1 de junio. Solo se actualizó el coste de personal, no el resto. «No se ha incluido la subida del IPC de los dos últimos años ni la del combustible, los precios están por debajo del mercado», indicaron desde una de las empresas que finalmente no ha concurrido.

La estructura de costes se elaboró hace dos años con la información aportada por varias de las empresas más destacadas del sector, se contó con las aportaciones de Acciona, FCC, Sacyr y Urbaser. A Ferrovial se le pidió, pero fue la única que no informó. En 2021, que era cuando finalizaba el contrato que en 2006 se adjudicó a Conyser, se estaba cerca de haber podido convocar el concurso. Pero la licitación no salía. La razón que se daba desde el ayuntamiento es que se estaba a la espera de un informe preceptivo sobre la estructura de costes que tenía que emitir un órgano externo del ayuntamiento, pero ni la Comisión Jurídica de Extremadura, ni el Comité Superior de Precios de Contratación del Estado ni la Junta Consultiva de Contratación de Extremadura se ponían de acuerdo sobre cuál debía emitir el informe. Al final la estructura de costes no se aprobó hasta mayo de 2022 y el expediente de contratación no tuvo luz verde hasta un año después. El concurso no salió hasta junio de 2023 con costes de un estudio de dos años antes.

Cuando el ayuntamiento convoca un concurso hace una propuesta de costes. Precio sobre el que las empresas hacen sus ofertas, casi siempre a la baja. Para el primer año de la recogida de basura y la limpieza viaria con las condiciones del contrato se calculó un coste de 10,1 millones. El coste general se divide en otros seis, incluido impuestos. El principal es el de personal, que sí se actualizó, en el estudio de costes de 2021 se calculó en 6.059.172 euros, mientras que en la documentación del concurso se cifró en 6.193.320 euros. La plantilla es de unos 170 trabajadores y se subroga en el nuevo contrato de concesión del servicio.

Pero el resto de costes son los mismos que en 2021. Así el cálculo de los costes de funcionamiento y mantenimiento de maquinaría y equipos, que incluye, entre otros, el de los combustibles, es de 1.031.812 euros, mientras que el coste de la amortización y financiación de las inversiones que tiene que afrontar la empresa en los plazos fijados en el contrato es de 894.784, el mismo que en 2021.

Por ahora, Sacyr, que inicialmente participó directamente en el proyecto de la mina de litio de Valdeflores, tiene todas las papeletas para quedarse con la gestión de los servicios de recogida de basura y de limpieza viaria. Pero hay dos inconvenientes que pueden truncar esta posibilidad. El primero es que su oferta no se ajuste a lo que el ayuntamiento pide en los pliegos. Y el segundo es que se tenga que anular el concurso y devolver a Sacyr su oferta porque haya que retocar los pliegos del concurso si la Comisión Jurídica de Extremadura estima el recurso administrativo presentado por Moda Re-, cooperativa de Cáritas, por la recogida de ropa y calzado usado. En ese último caso, podría darse la situación de que se tuviese que convocar un nuevo concurso. Hasta que no se resuelva el recurso, el procedimiento del concurso en vigor está suspendido.