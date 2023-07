El lunes se cortarán al tráfico los accesos por las calles San Antón y Clavellinas, dando con ello inicio a los trabajos para transformar en plataforma única (acera y calzada a la misma altura) el eje formado por los calles San Antón y Parras y peatonalizar la calle Clavellinas. Es una obra que ya tendría que estar en ejecución si no hubiese quedado desierto el primer concurso y no se hubiese tenido que revisar al alza el precio de la licitación. El contrato de ejecución se firmó el pasado mayo entre el anterior regidor, Luis Salaya, y la empresa adjudicataria, Construcciones Sevilla Nevado. El plazo de ejecución de los trabajos es de tres meses.

Las obras se han adjudicado por un importe de 238.501 euros y se afronta con cargo al plan de recuperación, transformación y resilencia financiado por la Unión Europea. En el primer concurso, la obra salió con una previsión inicial de coste de 192.740 euros, una estimación que pasó a 240.740 euros en el segundo proceso, un precio también ajustado a tenor de la oferta adjudicataria que solo rebaja el precio de licitación en dos mil euros. La transformación de las dos calles en una plataforma única está prevista desde 2014 en el plan de movilidad urbana municipal, pero fue en 2020 cuando se anunció su ejecución, que inicialmente se cifró en 200.000 euros, gasto que se pensaba pagar con fondos del crédito de 8,1 millones que se concertó en 2021 por parte del ayuntamiento para la financiación de inversiones.

Desde el ayuntamiento se darán a conocer en los próximos días las alternativas de acceso a garajes que hay en la zona durante el periodo de realización de la obra.

Según se precisa en el pliego técnico del concurso, con esta obra se restringirá el acceso y la circulación de todos aquellos vehículos, salvo los que estén autorizados (residentes, hoteles, parking de Galarza, servicios públicos...), limitándose la velocidad a veinte kilómetros por hora y dando prioridad al peatón para circular por la calzada. Se quiere crear una plataforma peatonal en la calle Clavellinas y desde la calle San Antón hasta Parras a la altura de la intersección con Alzapiernas.

En los puntos de cruce de calzadas entre las calles San Antón y San Pedro, y en los de Clavellinas y Roso de Luna, se ha garantizado la continuidad del itinerario. Para que sea uniforme, en el pliego se afirma que se empleará el mismo material de losa de granito y el mismo diseño de pavimentación que en San Pedro y Roso de Luna.

Según se avanza en el pliego, la zona de carga y descarga del Gran Teatro se suprimirá y se trasladará a la otra margen, y el aparcamiento de la calle Parras destinado a los clientes de los hoteles Ágora y Alfonso IX pasará a ser una zona de estacionamiento de parada máxima de 5 minutos. Se han incluido tres plazas de aparcamiento reservadas y diseñadas para uso de personas con movilidad reducida, una de ellas en la zona de aparcamiento del hotel Ágora. El área a acondicionar tiene una longitud aproximada de 355 metros y una media de 6,5 metros de ancho entre fachadas de edificios en el tramo de las calles Parras y San Antón y tiene una longitud de 84 metros y una media de 3 metros de ancho en Clavellinas.

Cuando la obra esté terminada, el acceso se controlará con cámaras, solo podrán pasar los vehículos autorizados y los que vayan al párking de obispo Galarza.

Otra obra que también se iniciará en próximas fechas es la renovación de la avenida de San Blas. La mesa de contratación municipal propuso en su reunión de la pasada semana adjudicar los trabajos a la oferta presentada por Construcciones Hidráulicas y Viales por 245.004 euros, La intervención es desde la intersección con la Ronda Matadero hasta las inmediaciones de las calles Sande y Peñas, a la altura de la calle Bailén.

Esta renovación de la avenida de San Blas conllevará un cambio en la circulación de vehículos. Ya no se podrá salir del casco viejo por San Blas, el acceso desde la plaza de las Canterías ya no será posible. Se actuará en un tramo de 105 metros de largo y unos 23 de ancho entre la fachada de los edificios. Este tramo se transformará en una plataforma única. Según se detalla en el pliego técnico, se van a eliminar todos los aparcamientos, se reubican las plazas de carga y descarga para que no estén delante de la puerta de los establecimientos y se mejoran y amplían las áreas de descanso y acerados de la avenida con un aumento de arbolado y de la iluminación.

Cuando se renueve, este tramo de la avenida quedará con un único sentido de circulación, será en dirección a los tres accesos que unen el barrio con el casco viejo. Desde San Blas se entrará como hasta ahora a las calles Sande y Peñas. La novedad es que también será de subida en dirección a la plaza de las Canterías, lo que obligará al cambio del sentido de circulación de este calle. Esto llevará a que San Justo cobre más relevancia como vía de salida de vehículos por el norte del casco viejo.