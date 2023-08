Salvemos la calle Pintores de Cáceres

La zona más céntrica de Cáceres lleva años sufriendo un retroceso que, lejos de frenar, todo apunta a que continuará aumentando. La calle Pintores, Moret, la plaza Mayor o General Ezponda fueron históricamente la arteria comecial del centro, pero en la actualidad se ve abocada a la despoblación y al cierre de negocios.

Son numerosos los testimonios de personas que están sufriendo la involución de uno de los ejes empresariales principales de la capital, donde cada vez hay colgados más carteles de ‘Se alquila’, donde el pensamiento generalizado pasa porque el Ayuntamiento de Cáceres no ayuda a que la situación se revierta, la estructura de los edificios necesita más cuidados y, sobre todo, urge la presencia de franquicias de alto prestigio que atraigan a los cacereños a comprar en estas vías.

La marcha de Lizarrán y el futuro traslado de Decathlon City al nuevo centro comercial Way Cáceres ha sido la cerilla que necesitaba esta llama para avivarse por completo y poner en el foco de la actualidad el grave problema que viven los comerciantes de la zona porque ya no tiene el atractivo de antaño.

Opiniones

Los testimonios de los empresarios no auguran buenos presagios para el futuro. Antonio Rey, gerente del local de souvenirs The Shopping Duck en la plaza Mayor, cuenta cómo ha cambiado esta parte de la ciudad en los últimos años: «Antes sólo estaba mi tienda, pero ahora hay otras tres o cuatro por la zona. Con los embutidos exactamente igual; ha pasado de haber un establecimiento a cuatro. La ropa ya no se compra aquí porque la gente de la ciudad no viene. Se ha convertido en un comercio turístico porque la plaza es el centro de reunión por excelencia de los visitantes, que vienen buscando la parte antigua».

«Se ha convertido en un comercio turístico porque la plaza es el centro de reunión de los visitantes» Antonio Rey. - Comerciante en la plaza Mayor

Explica también la preocupación por la cantidad de locales que no están en uso actualmente y el motivo por el que esto ocurre: «Es que aquí no viene gente a comprar y tienen que cerrar. Encima también le está llegando la edad de jubilación a algunos comerciantes y no tienen a quien vender la tienda». Rey muestra su resignación ante la poca rentabilidad que tiene la zona y se resigna a adaptarse a la situación, ya que no sabe qué solución se le puede dar.

Junto a Rey se encuentra Rubén Molano, que también ha sufrido el empeoramiento de este emblemático emplazamiento de su ciudad. «No van a poner más tiendas aquí, quedan sólo las antiguas y parece que a los cacereños ya no les atrae, que prefieren irse a los centros comerciales. Esta zona la usan para venir a pasear y ya está». Pese a que no conoce exactamente los precios que se pagan en la zona por el alquiler, tiene claro que es necesario una regulación de los costes que lo conviertan en un lugar que atraiga a más empresarios, tanto de grandes marcas como de pequeños comercios.

Maite Durán trabaja en la tienda Rojo de la calle Pintores y lamenta el retroceso que está viendo año tras año, sobre todo desde el paso de la pandemia por coronavirus. «Se están cerrando muchas tiendas y el que abre tampoco es que dure mucho, vamos aguantando algunos pero cuesta muchísimo. Y esto pasa por los malos momentos que están viviendo las familias, entre otras cosas», explica. Cuenta también la diferencia que existe entre la época estival y el resto de estaciones: «El verano siempre es lo peor porque el calor es horrible, encima este año se nota que ha bajado aún más el turismo. Pero cuando llega el otoño o la primavera sí que se nota que viene más gente».

No hay oferta

Durán es consciente de los debilidades que tiene el comercio de la zona:«Si la gente de Cáceres viene y ve que hay cuatro tiendas abiertas pues no invita a bajar a comprar aquí. También influye mucho que no haya tanta facilidad para aparcar como en los centros comerciales, donde también puedes ver muchos locales de marcas importantes juntos».

«No van a abrirse más tiendas aquí, que dan solo las antiguas y parece que a los cacereños no les atrae» Rubén Molano. - Vecino de Cáceres

«Veo la solución complicada. También intentamos hacer promociones desde los establecimientos que atraigan a más gente pero es que es muy difícil», concluye Durán.

Más testimonios

«Esto cada vez va a peor. Llevo aquí dos años y medio y es que hay que luchar mucho para que la tienda salga adelante», cuenta Isabel Bravo, que tiene un local llamado PerfumHada. Para ella, la única solución que hay actualmente es «tratar de aguantar hasta finales de año y si todo sigue igual, tendré que echar el cerrojo». «Desde la franquicia me exigieron que fuese una zona de mucho tránsito y dudé entre Pintores y San Pedro, pero finalmente me vine aquí», sentencia el motivo por el que se decidió por esta vía. También cuenta que, pese a ser un lugar en el que las rentas se pagan a un alto precio, para ella sería imposible mudarse al Ruta de la Plata porque los locales son aún más caros.

Trata de plantear soluciones que puedan hacer más atractiva su tienda de perfumes: «Tengo promociones todos los meses, hago sorteos, pero es que la gente pasa de largo y ni mira». Y finaliza planteando algunas soluciones que se podrían dar para que funcionara mejor esta zona: «Trataría de controlar un poco el precio de los alquileres, que se ayude al comercio, que no se corten las calles para que la gente pueda venir».

Loli Segador lleva, junto a su pareja, una empresa de bordado en la calle Moret llamada Bordarte. Denuncia el descuido que sufre la vía en la que están afincados y que «no es atractivo venir al centro hasta que una firma grande se ponga aquí», pero que con un mayor cuidado de los edificios de la zona y con más presencia policial, ya que denuncia que la delincuencia ha crecido en los últimos meses. No ve a las grandes marcas como una competencia, sino que considera que «podríamos compenetrarnos porque ellos atraerían a la gente aquí y nosotros también podríamos aprovechar esa situación. Creo que a todos nos beneficiaría».

«La solución es tratar de aguantar hasta final de año y, si todo sigue igual, tendré que echar el cerrojo» Isabel Bravo. - Comerciante en Pintores

Pese al mal momento que vive la zona, a su negocio no le va tan mal porque «nuestros clientes que nos conocen desde hace mucho tiempo pero es una apuesta muy grande para que alguien se venga aquí». Finaliza pidiendo al ayuntamiento ayuda para reflotar el área.

Cierres en la zona

El pasado 9 de agosto, este diario informó de los próximos cierres que sufrirá la zona de la calle Pintores: Decathlon City y Lizarrán se irán del centro de Cáceres. La primera se trasladará al nuevo centro comercial Way Cáceres, que aún está en construcción. Allí ocupará uno de los espacios que abrirá cuando finalice la primera fase de las obras, a finales del año 2024. Allí tendrá un establecimiento de 3.000 metros cuadrados, que multiplicará por doce la superficie de la empresa en la capital cacereña ya que, según la descripción que hacen de su actual tienda en su página web, sólo disponen de 250 actualmente.

La tapería Lizarrán también se irá de su emplazamiento en la calle Moret el próximo 31 de agosto. Su gerente, Jorge Gómez, explicó que el motivo por el que deja el local es la pérdida de rentabilidad que le supone no poder disponer de terraza en su inmueble.

«Se están cerrando muchas tiendas y el que abre no dura mucho, nosotros aguantamos como podemos» Maite Durán. - Comerciante en Pintores.

El pasado mes de febrero, un desprendimiento de cascotes en el edificio colindante llevó consigo que el ayuntamiento decidiese acordonar el edificio y obligarle a retirar los veladores. Desde el consistorio se le pidió que aportase una solución técnica para poder reabrir la terraza y que ellos estudiarían la viabilidad. Pero no llegó a ningún acuerdo y, desde ese momento, no ha podido reabrir este espacio.

Al día siguiente, el portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, pidió al equipo de gobierno que tratase de frenar la «caída en picado de la calle Pintores en los últimos años». «Creo sinceramente que ha llegado el momento de poner freno a esta situación, y como se ha hecho en otras ciudades, trabajar para y por devolverle su sitio a una calle que es santo y seña de la historia de Cáceres», concluía Eduardo Gutiérrez.

Decisión del ayuntamiento

Precisamente, el concejal Víctor Bazo ha anunciado un plan de actuación en el área comercial de Pintores para lograr atraer empresas a la calle que en el pasado marcó el esplendor empresarial de la ciudad de Cáceres. El concejal ha detallado que se iniciará el procedimiento de ejecución de la restauración de forma subsidiaria de la fachada del inmueble de la calle Moret, 36 de manera inmediata. Según el regidor, «lo haremos tal y como se propone en el informe técnico de septiembre de 2019 que el anterior equipo de gobierno dejó abandonado en un cajón». El coste del arreglo no superaba los 11.000 euros, aunque desde el consistorio advierten que se deberá pedir otro presupuesto.

Pese a la solución propuesta, los comercios de este área no consideran que solucione todos los problemas que tienen y propusieron otras medidas para atraer más personas al centro de Cáceres: «No puede ser que el resto de edificios se caigan a pedazos, que la calle Moret huela mal, necesitamos más limpieza, que los alquileres sean tan elevados por superficies tan pequeñas», explicaba Elisabeth Molano, de la tienda KKO.