El hospital Universitario de Cáceres retoma su segunda fase tras resolver los dos recursos

El hospital Universitario de Cáceres tiene vía libre para reanudar su segunda fase tras resolver los dos recursos que paralizaban el concurso. La licitación para la redacción del proyecto se ha mantenido en los últimos meses en stand by a la espera de que la Comisión Jurídica se pronunciara sobre las alegaciones que habían presentado dos de las empresas aspirantes.

Ambas candidatas habían sido excluidas del proceso y consideraban que esta decisión no se ajustaba a derecho. Finalmente, meses después, el departamento jurídico de la Junta de Extremadura ha resuelto las reclamaciones. Así, estima parcialmente una de ellas y desestima la otra. La primera es relativa al recurso que registró la empresa Diseño Industria, Cálculos y Proyectos. Sobre esta alegación, emitió un dictamen favorable a la compañía, que pedía que se invalidara la mesa de contratación que se había celebrado en abril para que se la admitiera en la siguiente fase del concurso.

No ha sido así para la segunda, que presentó Estudio Chile. Sobre esta reclamación se pronunció una semana después, a principios de agosto. La mesa de contratación había determinado que su oferta no cumplía los requisitos del pliego, una cuestión con la que no estuvo de acuerdo la aspirante. Como dato, esta empresa se había encargado de la redacción del proyecto y la dirección de obra de los tres módulos de hospitalización del hospital Isabel Zendal en Madrid.

Esta segunda alegación hacía referencia al lote 1 del contrato, el que asume más cuantía en el presupuesto, 1,2 millones de euros. En total, el proyecto cuenta con 2,5 millones de euros --3 millones si se añaden los impuestos-- y se distribuye en cinco lotes. Este primero hace referencia a la redacción del proyecto en sí y optan tres aspirantes, Beades consultoría, La Hoz López arquitectos y Pich Aguilera arquitectos.

El recurso de Diseño Industria, Cálculos y Proyectos era relativo al lote 3, un apartado con 659.000 euros de presupuesto para la redacción del diseño y responsable de la ejecución de las instalaciones. Cuenta con un único candidato, G.O.C. a la espera de que se readmita a la recurrente. En cuanto a los lotes restantes, el segundo lote, de 730.000 euros, recoge la coordinación de seguridad y cuenta con un único aspirante, D Fine. El lote 4 hace mención a la ejecución de urbanización y accesos, cuenta con 124.000 euros, y también cuenta un solo aspirante, consultores de ingeniería Exal. Por último, el lote 5 adjudicará 120.000 euros para la ejecución y legalización de la base mixta de emergencias aérea y terrestre y solo puja Urjato S. L.

De esta forma, una vez que la Comisión Jurídica ha emitido su dictamen, la Junta de Extremadura puede retomar la licitación de la segunda fase que completará una de las obras más ambiciosas y de mayor envergadura que se han acometido en Cáceres desde hace décadas.

En cuanto a los plazos para esta segunda fase, no se llegaron a concretar en la anterior legislatura para evitar el precedente de la primera fase, que llegó a los tribunales. La intención del Servicio Extremeño de Salud(SES) era que la redacción del proyecto pudiera estar adjudicada en los primeros meses de este año para que estuviese listo a finales y licitar la obra en sí a finales de año. Esta realidad no se cumplirá debido a que a mediados de septiembre el concurso para redactar el proyecto aún no se ha adjudicado y necesita mínimo seis meses para estar completado. Una vez esté listo, se adjudicará la obra, que se prolongará de 24 a 36 meses. Sobre este asunto se pronunciaron las asociaciones vecinales, que pidieron a la Junta que agilice los trámites para que el hospital no siga a medias cuatro años después. Esta obra incorporará un nuevo edificio anexo con 258 habitaciones más, UCI pediátrica, un hospital de día para Salud Mental y un hotel para los familiares.