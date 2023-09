El Ayuntamiento de Cáceres niega que se destruyeran nidos de vencejo en la Torre de Bujaco

Las obras de urgencia que se realizaron en la Torre de Bujaco el pasado mes de marzo siguen trayendo cola. Apenas fueron cuatro días de obras, para la restauración de las zonas más dañadas por el lavado de la piedra, que provocaron la caída de algunos ripios y el vallado de la zona, pero le han supuesto al Ayuntamiento de Cáceres un quebradero de cabeza por la denuncia de varios colectivos ecologistas, debido a que se denunció el cierre de nidos de vencejo en el proceso e incluso llegó a convocarse una manifestación.

Procedimiento sancionador

Esto provocó que la Dirección General (DG) de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura haya iniciado un procedimiento sancionador contra el consistorio por presuntas infracciones graves en las obras acometidas en Bujaco; un procedimiento que se inició en junio y que todavía no se ha resuelto (o, al menos, no se ha hecho pública su resolución). Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible apuntan que el ayuntamiento presentó alegaciones y que la Junta trabaja en el expediente para resolverlo.

Alegaciones

Fue ya bajo el mandato de Rafael Mateos que el consistorio presentó esas alegaciones tras solicitar informes a los servicios técnicos municipales. En ese documento se alega que se realizaron «única y exclusivamente actuaciones mínimas necesarias para remediar una circunstancia acaecida, en aras a velar por la seguridad ciudadana», por la caída de ripios a la vía pública, «de considerable tamaño en una arteria principal de Cáceres».

Además, según hace constar el consistorio en sus alegaciones, «antes de que la DG de Sostenibilidad lo requiriese, con fecha 21 de marzo de 2023, se solicitó informe de afección» por la actuación a realizar: «consolidación de emergencia de juntas en el lienzo de la torre, por grave caída a la vía pública». Y desde la dirección del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica se subrayaba que «no se está procediendo a una actuación de restauración general. Solamente lo estrictamente imprescindible para evitar el grave riesgo acontecido».

Por lo que el consistorio alega que no se solicitó ese informe a priori por tratarse de unas obras de emergencia. Además, ese informe de afección dio luz verde a las obras (aunque ya estaban ejecutadas) porque «no es susceptible de afectar de forma apreciable a especies», por lo que el consistorio incide en que «no procede sancionar por tales hechos». E, igualmente, alega que «no hay constancia de que se hayan eliminado los huecos donde nidifican los vencejos, ya que lo único que se ha hecho son actuaciones mínimas imprescindibles para garantizar la seguridad ciudadana».

En este sentido, reprochan la imagen enviada por la DG donde hacían constar esos nidos y pedían m su reapertura: «Es una foto con una serie de círculos, que no sirve para acreditar la existencia de nidos y menos aún que estos se hayan destruido». Y concreta que «no se sabe de cuándo data dicha foto».

En concreto, en las alegaciones se especifica que «de la documentación obrante en el expediente al que ha tenido acceso» el consistorio, «no existe una información exacta del número de nidos existente y su localización. Al igual que en el acuerdo de inicio del expediente sancionador no se especifican el número de nidos teóricamente afectados, ni su concreta localización. Por lo que no estamos ante una calificación de los hechos que permita acreditar con carácter indubitado la infracción teóricamente cometida; motivo por el cual no procede sancionar por tales hechos.