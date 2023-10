El ‘referéndum’ vecinal sobre la mina de Cáceres se suprime

Hace un año la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres decidía aplazar ‘sine die’ la asamblea extraordinaria (que iba a celebrarse en noviembre de 2022) para decidir su apoyo o rechazo al nuevo proyecto de mina de litio subterránea en Valdeflórez. Ahora, la directiva de la agrupación confirma que esa suerte de referéndum vecinal se cancela de forma definitiva.

Iba a ser una suerte de referéndum vecinal, que se lleva aplazando un año y que al final se destierra

Sin consenso

«Las asociaciones no se veían con ganas de dar un paso al frente respecto a esta asamblea; decían que era mucho jaleo», expresa a este diario José Antonio Ayuso, presidente del colectivo. Ayuso asegura que «la directiva de la agrupación siempre se echó para adelante en ese aspecto, pero no hubo al final consenso de poner una fecha para efectuar las votaciones», lamenta el presidente vecinal, quien recuerda que antes de la pandemia de la covid «ya se dijo no a la mina», cuando el proyecto inicial se presentó en Cáceres, en una asamblea de la agrupación. Si bien, reconoce que la votación hacía referencia al proyecto a cielo abierto y no al que ahora está encima de la mesa, que es subterráneo.

Pero también argumenta que prevalece ese ‘no’ original, y que «seguimos con el ‘no a la mina’ aunque hayan dicho que es otro proyecto. Hemos intentado que se pronuncien las asambleas de cada asociación pero al no conseguirlo seguimos con ese voto inicial», sostiene Ayuso.

Hace un año, la asamblea prevista con la presentación del nuevo proyecto en galería terminaba posponiéndose a petición de las propias asociaciones de vecinos de la capital cacereña, «dado que quieren más tiempo para informarse acerca de la propuesta», señalaba entonces el propio Ayuso.

Reunión con ENE y asambleas informativas

La federación vecinal, también hace un año, se reunía (el pasado 6 de octubre de 2022) con la minera Extremadura New Energies (ENE) y anunció que, posteriormente, convocaría esa asamblea que definiría el sentir vecinal de Cáceres con respecto al polémico proyecto (ya que la mayoría de las asociaciones vecinales de la ciudad están integradas en la agrupación).

El objetivo pasaba por realizar esa asamblea, a principios de 2023, con un año electoral por delante, «cuando hagamos la asamblea anual que se realiza siempre a principios de año para hacer balance y rendir cuentas», expresaban desde la agrupación entonces. Pero los vaivenes del proyecto y las elecciones para elegir a los nuevos representantes de cada distrito de la ciudad parece que han dejado en suspenso esa opción de referéndum.

La agrupación llegó incluso a realizar asambleas informativas sobre el nuevo proyecto: en concreto, se convocaron dos asambleas informativas en octubre de 2022 para escuchar a las dos partes del debate sobre el proyecto de la mina de litio, enconado socialmente. Y lo hizo tras decidirlo en asamblea extraordinaria, con el fin de fijar su postura como colectivo a favor o en contra de la iniciativa. Entre medias, también fijaron una asamblea informativa (el 13 de octubre) con la plataforma Salvemos la Montaña. Además, durante los meses de octubre y noviembre del año pasado, la plataforma trasladó a los barrios su acción reivindicativa contra el proyecto de mina subterránea, y comenzó a ofrecer charlas en los distintos distritos de Cáceres.

Un trabajo fútil, puesto que al final esa asamblea no tendrá lugar y se desconocerá el posible resultado de esa votación.