Habla la presidenta de la Fundación Mercedes Calles: "Mientras estuvo abierta la cafetería en Cáceres, el techo se pudo caer"

Continúa el litigio entre la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero (FMCCB) y el Ayuntamiento de Cáceres a cuenta de los locales de la plaza de San Jorge, donde abrió la cafetería Jardín de Ulloa. Cerró en el confinamiento, por la pandemia de la covid, y ya nunca volvió a abrir.

Años de informes

La situación se enquistó en la pasada legislatura de Luis Salaya. "Lo que no se puede es estar ahí tres años, esperando y pagando sueldos y sin poder abrir, porque es que se nos ha podido caer el techo encima. El tiempo que estuvo la cafetería abierta, se ha podido caer. Y eso es lo que estipulan nuestros técnicos", los de la FMCCB, expresa la presidenta de la fundación, Maritina Guisado. La FMCCB, encargada de gestionar la cafetería de San Jorge desde 2013, rescindió el contrato con el Ayuntamiento de Cáceres el pasado mes de abril. Así lo hizo constar la propia fundación a través de un comunicado, un día después de que el Periódico Extremadura publicara que el litigio por el arreglo de la cubierta de las instalaciones llegará a los tribunales.

No obstante, el alcalde, Rafael Mateos, opta por llegar a un acuerdo extrajudicial, mientras se siguen sumando informes técnicos para determinar pericialmente el origen de los desperfectos estructurales. Hay un informe de Servicios Municipales, otro de la fundación y el ejecutivo de Mateos ha decidido añadir un tercer informe de un perito judicial, para que aclara las circunstancias. Toda vez que se resuelva este entuerto, habría que sacar a concurso de nuevo la explotación de esos locales. "Lo hemos intentado por activa y por pasiva. No se llegó un acuerdo. Intentamos poner nosotros el dinero por adelantado para la reforma y que lo se descontarán a la fundación después. Yo no quiero hablar mal de nadie, pero no se llegó a ningún acuerdo...", ha señalado Guisado este martes sobre su relación con la anterior corporación municipal, en un acto en el Palacio de los Becerra, donde ha coincidido con Mateos. "Se resolvió en el contrato, porque no se podía seguir en esas condiciones. Hemos estado hasta abril pagando todo y con todo cerrado: arrendamiento, a los empleados… lo que ha supuesto grandes pérdidas para la fundación".

Grietas

Guisado manifiesta que, según los técnicos contratados por la FMCCB, "se hicieron los locales en los años 60, y esos materiales no sostienen el techo. Y en los años 80, además, pusieron una capa de granito encima, por lo que eso se podría haber caído en cualquier momento. Al empezar las obras de ampliación de los locales antiguos fue cuando aparecieron dos vigas con grietas" y ahí fue cuando empezó el dilema. "Se hizo una comprobación de esas grietas y se determinó que no se podía sujetar; entonces se pararon las obras porque la situación era grave".

Por su parte, Mateos asegura que nada más acceder al Gobierno local se reunió con el patronato de la fundación para conocer en qué situación se encontraba el litigio. Según consta en el informe del ayuntamiento, ese edificio "sufre de daños estructurales, por lo que los locales de San Jorge requieren de una intervención bastante importante. Y ahora, lo que estamos dirimiendo tanto con los técnicos municipales como con los técnicos de la fundación es el origen de esos daños. Si se han sido provocados por las actuaciones que se llevaron a cabo en los locales o si, como sostiene la fundación, son daños que vienen de antes y tendrían que ser el propio consistorio el que asuma la reparación".