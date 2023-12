El lago de los cisnes está en Cáceres

La obra por excelencia del ballet clásico universal y expresión máxima de la escuela rusa de danza ‘El lago de los cisnes’ sale a escena en el Gran Teatro de Cáceres este viernes a las 20.30 horas. El precio de las entradas oscila entre los 23 y los 27 euros. Fue estrenada por primera vez en 1877 en el Teatro Bolshói de Moscú y su argumento recorre las emociones humanas. La obra estará dirigida por Andrey Sharaev.

Kasti García y ‘Elegirte cada día’

La escritora cacereña Kasti García presenta su nuevo libro ‘Elegirte cada día’ en la tarde de este viernes a las 19.00 horas en la Biblioteca Pública de Cáceres, situada en la calle Alfonso IX, 26. Es una novela que trata los problemas cotidianos de una pareja, la continuidad o temas como la muerte. Completa la bilogía con su primera obra, ‘Sentir que importas’ que fue presentada en 2022.

Raiders of the last dance, en Cáceres

El ritmo reggae de los Raiders of the last dance llega a Cáceres. Será en la tarde-noche de este viernes en la asociación Mudarte, sita en la calle Larga, 4. Comenzará a las 19.00 horas y se extenderá hasta las 3.00. Al escenario se subirán Adub Jacob, Pedrito Intl y King Xana. Se definen a sí mismos como «arqueólogos de beats, irootsreggae rockers, dubwise y steppa».