Cáceres no tiene fortuna con el Sorteo Extraordinario de ‘El Niño’, y mira que lo intenta. En 2021 quedaban cuatro provincias en las que nunca había tocado el primer premio en más de 150 años de historia. Eran Guadalajara, Huesca, Melilla y Cáceres. Ese año cayeron un par de décimos que dejaron 400.000 euros en Plasencia. Quizás ahuyentaran el 'gafe' de la geografía cacereña, pero en realidad se quedaron muy cortos. En la capital nunca ha habido una alegría. Imbatibles al desaliento, los ciudadanos vuelven a apostar esta vez por encima incluso de la media nacional.

Cada vecino de la provincia se ha gastado este año 18 euros por cabeza según las previsiones de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que ha enviado a las administraciones cacereñas una consignación de 6,9 millones de euros, repartidos en 34.893 billetes. Supera el promedio nacional, situado en 17,2 euros por habitante. Está por encima de lo que invierten los catalanes, madrileños o andaluces, aunque por detrás de las dos Castillas, Asturias o Aragón. Hay que decir que los cacereños gastan cuatro veces más en el Sorteo Extraordinario de Navidad, llegando el pasado 22 de diciembre a los 84 €/persona, y situándose entre las veinte provincias más generosas.

El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros, de los que un 70% se distribuye en premios

Ya en el último sorteo de ‘El Niño’ (6 de enero de 2023), la provincia destinó 6,8 millones de euros a la compra de décimos, que equivalieron a 17,7 euros por habitante. Estos datos, basados en resultados reales y no en estimaciones, supusieron un aumento del 7,2% respecto al sorteo de 2022. Y es que los cacereños se animan cada vez más a probar fortuna el Día de Reyes. «Hoy no me vaga de hacer nada más que estar delante del mostrador. Las ventas van bien, la gente está animada», explicaba ayer Maribel Solís, titular de la administración ‘El Boleto de la Suerte’, de Aldea Moret. «Se nota sobre todo a partir del Sorteo de Navidad, vienen a cambiar las pedreas o reintegros por nuevos décimos», subrayó. El Niño tiene un atractivo especial: «los tres reintegros», reveló.

Por su parte, José María Martínez, propietario de la administración número 4 de Antonio Hurtado, también corroboró la marcha óptima que han tenido las ventas de ‘El Niño’. «Van funcionando bien y esta tarde será el último impulso. Cuando pasa por aquí la cabalgata, hay un momento en que no damos abasto», comentaba ayer.

Sin pauta fija

José María Martínez calcula un poco más de ventas que el año pasado, pero no hay una pauta uniforme. «Hay quien ha ganado 600 euros con el Sorteo de Navidad, cobra todo y no cambia nada por lotería de ‘El Niño’. Otros se han quedado sin ningún premio en Navidad y vienen con 100 euros a por cinco décimos», indicó. Las terminaciones más solicitadas han sido 5, 7, 15, 25, 13, 69, 27 y 17. «En cambio, difícil que alguien entre pidiendo un 0, 1, 4 u 8».

El Sorteo de ‘El Niño’ rodará hoy a partir de las 12.00 horas en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado, por el sistema de bombos múltiples. La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros. En total se distribuye el 70% en premios. Los más importantes son un primero de 2 millones por serie, un segundo de 750.000 euros por serie, y un tercero de 250.000 euros por serie.