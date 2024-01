Quejas por los fallos en la máquina de radioterapia del Universitario de Cáceres donada por Amancio Ortega

"Un día más la máquina se ha bloqueado y los pacientes se han ido para casa sin poder recibir los tratamientos. A mi familiar, de cinco sesiones sólo le han dado dos. Tiene pendiente más de 30", lo cuenta Sara a propósito de los fallos de la máquina de radioterapia del Hospital Universitario de Cáceres.

"Sentimos mucha impotencia y miedo... La posible curación o control de la enfermedad se nos escapa cada día", asegura la afectada.

Julia, por su parte, cuenta que "la radioterapia para enfermos oncológicos se daba en la clínica San Francisco, hoy hospital Parque. Estas sesiones eran tanto para enfermos de la Seguridad Social como de empresas privadas". Sin embargo, según relata, una vez que Amancio Ortega donó la maquinaria, el tratamiento se realiza en el Universitario para enfermos de la Seguridad Social y a los enfermos cacereños de las empresas privadas los mandan a Talavera de la Reina, a 180 kilómetros.

"Me parece asombroso que los traten de esa manera, ya que es una enfermedad dura y muy difícil. No sería lógico que las empresas privadas pagasen a la Seguridad Social para que sus enfermos no tuviesen que viajar. Cuando la Seguridad Social les pagaba a ellos, no se quejaban".