«Unir Plasencia con Salamanca en tren no es descabellado económicamente»

Ha cogido por bandera la reivindicación y nada lo para. Comenzó reclamando el puente sobre el río Sever y la autovía a Monfortinho y no hay comparecencia en la que no exija el AVE y el tren Ruta de la Plata. Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación y secretario general de los socialistas cacereños, enarbola un discurso valiente porque ya no tiene nada que perder ni que ganar. Por eso habla sin tapujos recién embarcacado en una nueva cruzada: la de recuperar el canon energético para una tierra que no tiene las mismas oportunidades que Madrid o Barcelona. Lo dice para que el recién estrenado ministro de Economía, el extremeño Carlos Cuerpo, tome buena nota en su flamante cuaderno de ruta.

La Diputación de Cáceres ha entrado en la lucha por recuperar el canon energético. Ya en 1984, su eliminación supuso dejar de recibir 3.272 millones de pesetas (unos 19 millones de euros). Usted ha liderado esta reivindicación.

El primer paso que hemos dado ha sido adherirnos a un movimiento que hay en otras partes de España, en este caso el de León Propone, que ha solicitado a la Comisión Europea una modificación para tener en cuenta positivamente a los territorios que generamos energía y que posibilita que Madrid, Barcelona y Valencia tengan industrias y tengan, por tanto, un PIB mucho más elevado, aumenten el empleo y sus indicadores económicos. En cambio, provincias como la de Cáceres cada vez tienen menos población y más desempleo, que son cuestiones estructurales. Para ello es fundamental recuperar el canon energético. Ese canon se mantuvo hasta el 84, pero ahora entendemos que la cantidad que percibiríamos sería mucho mayor porque no solamente están los pantanos y las hidráulicas, también la nuclear y todas las instituciones fotovoltaicas y eólicas que se están instalando. Por lo tanto, la provincia de Cáceres y el gobierno de España, que es el competente en las Cortes Generales, tienen que modificar la normativa para que provincias como la nuestra reciban lo que se merece en base a la producción de energía eléctrica, que supone un soporte muy importante para la creación de industria en otras partes de España.

¿Qué pagan exactamente esas empresas?

Por poner un ejemplo, en Cedillo, pagan el IAE por producción de la central hidroeléctrica o pagan los Bienes Inmuebles de Características Especiales, algo que ocurre también en Alcántara o en Almaraz, pero está claro que la producción de energía tiene unos beneficios que están regulados en base a una tributación nacional. Por eso, lo que tiene que hacer el Estado, una vez que recaude todos los impuestos, es distribuirlos de forma diferente y que se beneficie a las provincias que están sufriendo despoblación pero que generan energía eléctrica.

¿Y qué repercusión económica tendría eso ahora?

No tengo el dato, pero sé que en este momento Cáceres es la segunda provincia de España en producción de energía, solo por detrás de Tarragona. Ahora están proliferando las instalaciones de fotovoltaicas. Además, la capacidad de producción supone una serie de perjuicios para la provincia, porque esas empresas ocupan grandes extensiones de hectáreas y consumen grandes cantidades de agua. Efectivamente esa producción tiene grandes beneficios para la producción industrial de España, de la que no obtenemos beneficios.

Usted se ha embarcado, además, en la lucha por las infraestructuras de manera decidida. La primera de ellas, el puente del Sever. ¿Estará listo en 2025?

No sé si en 2025 o en 2026, pero aquí hay una cosa evidente y es que veo por primera vez que hay una realidad: los más de 10 millones de euros que va a gestionar la Cámara Municipal de Nisa, porque el expresidente portugués Antonio Sócrates así los consiguió de Europa. También es una realidad que tanto la Junta de Guillermo Fernández Vara como la de María Guardiola han mostrado interés, y presupuestariamente está contemplada una cantidad para unir la parte española hasta el puente. Hay, pues, una voluntad de todos los actores, de las instituciones y de la población en general que están en coordinación con un mismo objetivo.

Otra de las reivindicaciones es el Tren Ruta de la Plata. Sin embargo, desde otras comunidades involucradas se quejan de la poca implicación de Extremadura.

En la provincia de Cáceres hay una evidencia, y es que el único tramo que no está conectado a lo largo del Corredor Atlántico extremeño, en la Ruta de la Plata, es el de Plasencia a Salamanca. Somos partidarios de la inversión en todo ese corredor porque hay que vertebrar a España e intercomunicarla de norte a sur y con Portugal. Lo más inmediato es unir Plasencia con Salamanca, y eso no es descabellado económicamente. Exigimos al Gobierno de España que dé prioridad a ese tramo del Corredor Atlántico porque Extremadura y Castilla León tienen que estar conectadas. Es fundamental para el progreso económico y medioambiental de ambas comunidades.

Además, la Junta acaba de solicitar a Castilla-La Mancha más implicación de esa comunidad autónoma en la electrificación del AVE. ¿Qué opina?

Lamentablemente ha habido retrasos porque se han dejado caducar los estudios de impacto ambiental. Espero que Castilla-La Mancha se implique decididamente porque se trata de estructurar una parte muy importante del país, de conectar Madrid con Lisboa. El gobierno castellanomanchego tiene que ser cómplice con el de Extremadura para posibilitar que ese tren que ya está electrificado entre Plasencia y Badajoz se complete desde Navalmoral de la Mata a Toledo.

Y hablando de trenes, la diputación también pondrá en marcha uno propio.

Hemos firmado un convenio con Renfe que hará que la compañía ponga a disposición de la diputación un tren a efectos de poder conectar turísticamente determinadas zonas de la provincia de Cáceres y en reservas de la Unesco. Los billetes los gestionará Renfe y la diputación establecerá paquetes turísticos que también incluirán a Portugal, con viajes en tren hacia Castelo de Vide o Marvao.

La autovía a Monfortinho es otra de las exigencias y necesidades fundamentales en nuestra conexión con Portugal.

Esta autovía no es solo fundamental para Cáceres, también para el resto de Extremadura. Hay que tener en cuenta que si hay conexión hasta Castelo Branco supondrá un revulsivo inimaginable para el norte de Extremadura. Estamos viendo que cantidad de camiones que vienen de Madrid, bajan a Badajoz y de ahí conectan con Portugal. Si hay autovía supondrá un desarrollo industrial para Moraleja y su entorno. Servirá para asentar a la población en su territorio, tanto en España como en Portugal. La ministra de Cohesión Territorial portuguesa aseguró que aun habiendo elecciones el 10 de marzo en el país luso, la inversión está asegurada. Lo que queremos es que la Junta finalice de una vez por todas la conexión de Moraleja a Monfortinho.

Luego está la autovía Cáceres-Badajoz. Parece ralentizada.

Está adjudicada la primera parte, pero hay dificultades para sortear la Sierra de San Pedro. Lo lógico es que ambas capitales se unan por autovía. Si me preguntan qué es prioritario, yo diría que es más determinante para el desarrollo social e industrial de la provincia de Cáceres que se acabe la autovía del norte y la conexión con Castelo Branco.

Además de estas infraestructuras, la diputación está realizando un esfuerzo en la capital cacereña y asumiendo obras de peatonalización, la última la de la calle Rodríguez Moñino.

Mantuve una reunión con el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, para recuperar proyectos ya planificados y aprobados por el gobierno de Luis Salaya, quedó patente el deseo de ambas administraciones de continuarlos. En los proyectos ya comprometidos, como Rodríguez Moñino o la plaza de Santiago, la diputación no se va a retirar.

Todos estos proyectos pueden contribuir al anhelo de Cáceres en convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. ¿Qué es necesario para conseguirlo?

La diputación va a estar a ‘full time’ a efectos de que Cáceres sea reconocida con este galardón porque es fundamental para la capital y para la provincia. Hay que implicarse mucho más. Todas las administraciones, la Junta, el ayuntamiento, y la propia diputación tenemos que coordinarnos, impulsarlo y darle vueltas a la cabeza para atraer atractivos. Son fundamentales el Museo Helga de Alvear o la Fundación Atrio, además de poner en valor el patrimonio, pero hace falta mucha más implicación pública y privada.

«En la capitalidad de Cáceres hace falta mucha más implicación pública y privada»

También tenemos un ministro de Economía extremeño en el gobierno de España. ¿Qué reivindicaciones tiene que hacerle a su nuevo compañero de filas?

Lo primero que quiero mostrar es el orgullo de que haya estudiado, como yo, en la Universidad de Extremadura. Sé que es un portento desde el punto de vista intelectual y lo que espero es que sepa contemplar que el crecimiento que está teniendo nuestro país, por encima de la media europea, pueda revertir en territorios como el nuestro y pueda equilibrarlos. Aquí se habla mucho de la igualdad territorial, de la discriminación o de que si la Ley de Amnistía desequilibra el territorio. Pero pienso que lo que desequilibra realmente un territorio es no tener las mismas oportunidades desde el punto de vista económico, no tener una financiación justa en el ámbito local, no tener inversiones, no tener discriminación positiva, que es necesaria para acabar con la despoblación. Lo que espero del ministro Cuerpo y de todo el gobierno de España es que sean sensibles con la realidad exacta de nuestra comunidad autónoma, porque la situación es la que es por méritos y desméritos de unos y de otros (aquí ha gobernado el PP y el PSOE) y, por tanto, estamos como estamos. Necesitamos una discriminación positiva. Me parece muy bien que Madrid saque pecho, que es la patria de la libertad y del progreso económico, pero a lo mejor es como consecuencia de las aportaciones de la energía extremeña y de la emigración extremeña, de sus portentos, de sus ingenieros, de la gente que va a trabajar allí... Necesitamos que el gobierno de España, que tiene que velar por todos los territorios, sea consecuente con la realidad de esta tierra y que, de una vez por todas, se crea que esta tierra tiene capacidad y posibilidades de desarrollarse como cualquier otra. Pido que este o cualquier otro ministro vean la realidad con sus propios ojos, que no utilicen discursos vanos y que posibilite a través de una discriminación positiva a esta tierra que la gente venga a invertir y que esos inversores tengan ventajas.

«El Estado tiene que distribuir la recaudación de impuestos de un modo igualitario»

¿Está queriendo decir entonces que la exclusión financiera lastra a los pueblos y agrava la despoblación en Extremadura?

Totalmente. Formamos grandes alumnos pero la mayoría desean irse a trabajar fuera. Algunos, los que menos, se quedan, pero para que se queden muchos más tienen que tener oportunidades aquí. Y para eso tiene que haber una financiación justa. Aquí no se puede financiar en función de la población: sería la pescadilla que se muerde la cola. Porque la gente se va donde encuentra más oportunidades. Los gobiernos tienen que invertir en mejorar nuestras infraestructuras, nuestras comunicaciones digitales, que haya posibilidades reales de teletrabajo, que los empresarios sientan que nuestra tierra es atractiva porque hay tren, porque hay medios de comunicación, buenas autopistas... En esta tierra un empresario tiene que pagar menos impuestos que en Madrid, tenemos que seguir implementando la salida hacia el mar por Portugal. Es decir, tiene que haber una conjunción de factores donde el Gobierno de España, que es el responsable del equilibrio territorial de este país, vea con los ojos de la realidad que hoy día no es lo mismo Extremadura que Madrid o Barcelona. No quiero que les quiten nada a ellos, pero sí que nos den a nosotros lo que nos corresponde.

Pero, además, la comunidad autónoma necesita músculo industrial y creación de grandes empresas.

Eso es. ¿Pero para que una empresa venga aquí, qué se necesita? Envision va a venir, ojalá venga. Lo que menos se necesita son polémicas políticas. Se trabajó con Guillermo Fernández Vara y ahora está María Guardiola. No quiero que pongan la medalla a nadie, quiero que los que estuvieron antes y los que estén ahora sigan trabajando para que la fábrica de baterías sea una realidad cuanto antes, y que allí haya 4.000 o 5.000 puestos de trabajo porque eso cambia toda la estructura de todo el norte de la provincia. Igual con la fábrica de diamantes de Trujillo, con el desarrollo industrial de Miajadas o con el futuro de Moraleja y Plasencia si se hace realidad la autovía hasta Castelo Branco. Lo que necesitan los empresarios que arriesgan su dinero es apoyo. Porque no es lo mismo invertir mil millones a media hora de Barajas que a 400 de La Castellana. Por eso necesitamos una discriminación positiva, porque los que viven en Sierra de Gata están en desigualdad de condiciones respecto a los que viven en Bilbao o Barcelona.