Sin prisas para reformar la plaza de Santiago en Cáceres

No parece que haya mucha prisa para activar la esperada reforma de la plaza de Santiago, una de las principales puertas de entrada a la ciudadela medieval de Cáceres y cuyas obras se anunciaron en la pasada legislatura con un presupuesto de 600.000 euros, que financiaría la Diputación Provincial. Pero ese presupuesto se quedó desfasado y pequeño frente al proyecto ganador. De hecho, la reforma superará ampliamente el millón de euros; a falta de aclarar los términos entre las dos instituciones que van a financiar esa obra: la provincial y el consistorio.

Al inicio de la legislatura, en octubre de 2023, el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Morales, se reunió con el alcalde cacereño, Rafael Mateos, y se ha acordó mantener una reunión entre los técnicos provinciales y locales para hacer un estudio profundo sobre la situación «y encajar lo necesario para poder llevar a cabo la reforma de la plaza tal como se había acordado y se había aprobado, tras el concurso de ideas». El encuentro entre ambos mandatarios fue el 4 de octubre, pero esa reunión técnica aún no se ha producido.

Subida de costes

Morales achacó entonces a la subida de los costes de suministros la paralización de la reforma de Santiago en Cáceres; al tiempo que aseguró que «trabajaremos en los compromisos adquiridos por las corporaciones anteriores».

De hecho, los presupuestos provinciales de 2024 recogen los 600.000 euros para la reforma de la plaza, a la espera de que los técnicos determinen el incremento del coste para incorporar el importe al presupuesto final del proyecto porque «se hará tal y como se proyectó», ha insistido el presidente. Sin embargo, el resto de la financiación no se refleja en el presupuesto municipal, porque se desconoce cuánto tendrá que sumar el consistorio a esos 600.000 euros para que la obra sea una realidad.

No obstante, Mateos aseguró en la presentación del presupuesto municipal de 2024 que no habría ningún problema en incorporar ese coste en las cuentas vigentes, vía modificación presupuestaria. A expensas de los encuentros técnicos entre ambas administraciones que, según el regidor cacereño, deberían haberse iniciado en enero. Desde la Diputación Provincial manifiestan que «no hay conocimiento» de los encuentros técnicos, dejando la pelota en el tejado municipal. Y desde el consistorio cacereño explican que el concejal de Obras, Víctor Bazo, se reunirá en breve con el arquitecto redactor del proyecto (tras el breve parón carnavalero). «Es una reunión previa a la que se mantendrá posteriormente con la Diputación Provincial», aseguran. También que, a finales de febrero, técnicos municipales visitarán la zona con el Colegio de Arquitectos de Extremadura (COADE) para reajustar costes y reactivar el proyecto.

Las previsiones que manejaba la anterior corporación de Luis Salaya eran que la obra se adjudicara antes de junio de 2023. Sin embargo, este proyecto (que empezó a gestarse hace más de 6 años) sigue sin fecha y sin consignación presupuestaria; al menos, completa. Porque el presupuesto provincial se ha quedado corto para abarcar el diseño que plantea al arquitecto ganador: el extremeño Antonio Álvarez Cienfuegos-Rubio, que resultó vencedor del concurso de ideas de remodelación, al que se presentaron 15 proyectos, de los 27 arquitectos que visitaron la zona hace ya casi dos años.

La Diputación Provincial envió en diciembre de 2022 el proyecto al ayuntamiento, pero el ejecutivo anterior no lo confirmó. No fue hasta la entrada de Mateos en la alcaldía que se puso encima de la mesa el coste real de la reforma; que se estima en 1,4 millones de euros, a expensas de que esas reuniones técnicas pendientes no eleven aun más el presupuesto. Por lo que el consistorio debería financiar esta obra con 800.000 euros.

15 proyectos

El plazo para presentar propuestas para el concurso de ideas de remodelación de la Plaza de Santiago finalizó en junio de 2022 con el registro de un total de 15 proyectos, de los 27 arquitectos que visitaron la zona. Fue por esas fechas que profesionales de la arquitectura procedentes de Barcarrota, Sevilla, Badajoz, Mérida, Plasencia, Hervás, Madrid y Cáceres visitaron la plaza cacereña tras convocarse el concurso de ideas para la reordenación de este enclave.

En total se registró la visita de 27 arquitectos o estudios para participar en la propuesta. Y el ex alcalde Luis Salaya anunció en 2021 que el consistorio destinaría los 600.000 euros de los fondos del programa ‘Pueblos con futuro’ (que, en principio, la Diputación Provincial dedica a poblaciones menores de 20.000 habitantes) íntegramente a la remodelación de Santiago.

Las propuestas fueron evaluadas por un tribunal configurado por la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Cáceres, el COADE y la Asociación de Vecinos Ciudad Monumental. En septiembre de 2021 se anunció un grupo de trabajo formado por el colectivo vecinal, el COADE y en colaboración del Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (Intromac).

Sobre la mesa, el debate acerca de las posibles consecuencias de una gentrificación en la zona, derivada del auge de apartamentos turísticos, el descenso poblacional en el barrio, el aumento de los alquileres de locales y viviendas y el anuncio de proyectos e inversiones en edificios y espacios públicos, como el futuro Museo del Madruelo y el hotel de lujo en el Palacio de Godoy, cuyas obras avanzan a buen ritmo y prevé abrir entre finales de 2024 y principios de 2025.