Manifestaciones del 8M en Cáceres: estos son todos los detalles

Este viernes se celebra el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que miles de mujeres aprovechan para unirse y reivindicar juntas sus derechos, apostando por la igualdad entre hombres y mujeres. Una lucha que, a pesar de todo lo que se ha avanzado respecto a décadas anteriores, sigue siendo necesaria en todo el mundo.

Cada 8M se llevan a cabo concentraciones en toda España. Este 2024, Cáceres conmemorará el Día de la Mujer con las siguientes manifestaciones:

Concentración organizada por la Plataforma Mujeres por la Igualdad de Cáceres que saldrá de la Plaza de América a las 18:30 horas

Concentración organizada por la Plataforma de Mujeres Cáceres Abolicionista a las 19.30 horas en el quiosco de la Música de la avenida de España

En este sentido, la Plataforma de Mujeres Cáceres Abolicionista no secundará la marcha "oficial” y el motivo lo explican a través del siguiente comunicado: “El 8 de marzo es un día para y por las mujeres. Justificamos esta convocatoria propia por el uso partidista que se le da a la marcha, con representantes de partidos y sindicatos en su cabecera, que al mismo tiempo que exigen la mejora de los derechos de las mujeres promueven y acatan medidas y leyes que los destruyen. Es un día para y por las mujeres, sin tutelas políticas, ni otras banderas más que las feministas. No vamos a ser partícipes de una manifestación que se ha convertido en un instrumento manoseado por los partidos de todo el espectro político y por organizaciones que no velan por nuestros derechos más básicos”.