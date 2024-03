La dramática situación de Álvaro Murciano en Cáceres: "Me han estafado 6.000 euros y nadie me los devuelve. Me siento solo"

Todo comenzó a mediados del mes de noviembre cuando el cacereño de 32 años Álvaro Murciano Fernández se encontró en su tarjeta de crédito ocho cargos por valor de 6.000 euros. Procedían de la empresa HPY Fems International. El primer pasó que realizó fue inmediatamente llamar a su banco para que cancelaran la cuenta porque en ese momento se encontraba en Madrid. Al día siguiente, ya de regreso a Cáceres, acudió a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para interponer una denuncia.

Los agentes le dijeron, de entrada, que era "muy difícil" que el dinero le fuera respuesto, que probablemente se tratara de una "estafa" cuyos autores podrían pertenecer a bandas "muy sofisticadas y modernizadas procedentes de Sudáfrica y que suelen operar en el extranjero".

Seguidamente, con la denuncia en mano, Álvaro se trasladó a su entidad financiera y al cabo de unos dias le comunicaron que no le devolvían el dinero "porque los códigos han sido verificados correctamente". Desde la entidad le preguntaron si había perdido la tarjeta o si había dado su número PIN a alguna persona, algo que nunca hizo. De allí le derivaron al Servicio de Atención al Cliente del banco, al que acudió con resultado infructuoso.

Fue entonces cuando llamó a la puerta de la Oficina del Consumidor, donde le instaron a que fuera también al Banco de España e, incluso, a la vía judicial. Siguió a continuación toda una hilera de reclamaciones por correo electrónico a su entidad financiera, pero acumuló retraso tras retraso: que si no tenía el DNI escaneado, que si le faltaba "no sé que código", así han pasado dos meses y medio y sigue sin recuperar lo perdido.

La supuesta empresa no aparece en internet y todo apunta a que se trata de una firma fantasma. El banco responde que "las operaciones han sido realizadas de manera presencial con la aplicación Google Play, que viene enrolada a mi número de teléfono". Añade que "las operaciones fueron autentificadas y registradas correctamente. El caso -sostiene Murciano- es que a mí esos códigos de verificación jamás me llegaron al móvil". Es más, en las conclusiones de la entidad se habla de un terminal de Movistar, "cuando yo soy de la compañía Symio ¿Puede que me hayan clonado la tarjeta?", se pregunta.

Ahora Álvaro se encuentra en el proceso de reclamar al Banco de España y de poner el asunto en manos de un abogado para recurrir a la vía judicial. "Estoy luchando contra el mundo por recuperar mi dinero, que es mío y me han robado. Me siento solo. Desesperado", confiesa visiblemente angustiado por lo que parece una estafa en toda regla.