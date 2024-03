La prórroga del presupuesto no retrasará el nuevo abastecimiento de Cáceres

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) confirmó este martes que la prórroga de los presupuestos generales del Estado no retrasará la litación del nuevo abastecimiento de agua a la ciudad, que es la principal intervención que el Gobierno tiene pendiente de acometer en Cáceres. La otra actuación de relevancia con cargo al presupuesto estatal es la ampliación del palacio de Justicia. Los trabajos del nuevo abastecimiento, que ya disponen de proyecto y de declaración ambiental, se podrían licitar este año por la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica.

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, el alcalde, Rafael Mateos, y el presidente de la CHT, Antonio Yáñez, en la reunión del 20 de febrero en Madrid. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Hace un mes, tras la reunión que el alcalde, Rafael Mateos, mantuvo con el presidente de la CHT, Antonio Yañez, en Madrid, el regidor aseguró que el titular de la confederación le había trasladado que la licitación de la obra estaba pendiente de su inclusion en los presupuestos generales del Estado, en ese momento seguía la negociación para sacar adelante las cuentas de 2024 y no se había adoptado la decisión de prorrogarlas las del 2023 durante todo el ejercicio. Ahora desde la confederación, a preguntas de este diario, se indicó que esta prórroga no supondrá un retraso para la licitación de los trabajos y no se tendrá que esperar hasta el presupuesto de 2025. "La prórroga del presupuesto no afectará a la licitación del proyecto de abastecimiento", se aseguró por el órgano gestor de la cuenca de Cáceres.

Torreta que se proyecta para la captación del agua en el embalse de Alcántara. / EL PERIÓDICO

El órgano sustantivo de las obras es la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que será la que tenga que licitarlas, aunque las mismas se ejecutarán bajo la dirección de la Confederación Hidrográfica del Tajo. El presupuesto de las obras asciende a 23,8 millones de euros con un plazo de 30 meses. Es un presupuesto que sale del proyecto definitivo, en el que se dan nuevas soluciones para el bombeo del agua desde el embalse de Alcántara, aguas abajo de la actual captación, para su traslado al Guadiloba y a la planta de tratamiento del agua en la umbría de la Montaña.

El presupuesto de 23,8 millones de euros dobla la previsión que se publicó hace casi dos años, cuando en el Diario Oficial de la Unión Europea se daba un valor estimado de la nueva captación de agua entre los embalses de Alcántara y Guadiloba de 11,5 millones de euros, fue en el anuncio publicado en abril de 2022 de información previa para que los potenciales licitadores a estos trabajos pudieran ir preparando sus ofertas para el concurso, una licitación que se ha ido retrasando.

En los últimos presupuestos del Estado ha venido recogida la inversión en el nuevo abastecimiento y con una previsión del gasto repartida en varias anualidades.

