El ascenso imparable del artista cacereño Jaime Urdiales

Desde su estudio-cobijo en Losar de la Vera, en casa de sus padres, el artista cacereño Jesús Urdiales (1994 y licenciado en Bellas Artes) coge aire para volver a cruzar el charco en breve y volver a exponer en Nueva York y desarrollar un curioso proyecto en Las Vegas. Le gustaría incursionar en Los Ángeles (destila pasión por el cine y la estética del Hollywood clásico), pero mientras recorre medio planeta con su particular obra (acaba de exponer en ARCOMadrid), Urdiales siente que no es profeta en su tierra: «Soy muy desconocido en Extremadura y no tengo ningún proyecto en puertas por aquí».

Se trasladó a Londres hace varios años, para empaparse del inglés y de la vorágine cultural de una metrópoli. «Llegué antes del Brexit, hace ocho años. El Brexit se nota en la escena creativa; ahora hay más trabas y antes era libertad máxima. Digamos que formo parte de los privilegiados que llegamos antes de esa ruptura». Urdiales ‘huyó’ a Londres en 2017 «para internacionalizarme; yo veía que todo pasaba fuera. Veía imposible ser pintor en España y más en Extremadura».

Pero sabe que su refugio en el medio rural verato siempre lo tiene abierto para desconectar y mirar con perspectiva todo lo bueno que le está pasando de un tiempo a esta parte. Porque Urdiales ya es un artista ampliamente conocido en el circuito del nuevo arte pop, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. «Hasta los 18 años viví en Losar de la Vera. Mis padres me decían: hazte médico o profesor y no nos des guerra; pero ahora están contentos con mi trabajo», bromea.

Retrato de Jaime Urdiales en ARCOMadrid. / EL PERIÓDICO

«En Londres empecé a trabajar en tiendas de ropa sin saber casi nada de inglés. Terminé trabajando en el almacén porque el contacto con el cliente me era imposible. Ahí aprendí a vender mi obra en inglés. Y eso me ha venido estupendamente. La pandemia me dio el tiempo libre que necesitaba» para dar rienda suelta a su creatividad, «y los clientes de la tienda de ropa empezaron a comprar mis obras. Por lo que se puede decir que empecé vendiendo cuadros en un ámbito más familiar».

Feria ESTAMPA

No es fácil para un artista vender toda la obra que expone, pero Urdiales se está acostumbrando a los sold-out. Le pasó en el Solo Project «Hidden Scenarios» en ESTAMPA Contemporary Art Fair 2023 con la galería Ponce+Robles (la feria de arte contemporáneo de Ifema dedicada al mercado español). «Para producir ESTAMPA me decidí a abandonar Londres porque importar material con la cantidad de artesanos que hay en Extremadura. No me lo pensé; me dije ¡vuelvo! y trabajo con el herrero y el carpintero de toda la vida».

El estímulo visual que despierta su obra está bañado por la cultura pop millennial, su pasión por el cine clásico, Hollywood y nombres propios como Warhol, Hockney, Hopper… «Mis influencias son claras; no las oculto».

Una imagen promocional del artista verato. / CEDIDA

Cromatismo y estética urbana

Su estampa en óleo y acrílico articula un diálogo visual de estética urbana irresistible: neones, vallas publicitarias, señales, descaro, ironía y algún que otro mensaje oculto; jugando siempre con el cromatismo. «Mi obra puede resultar naif, pero sólo a simple vista. Hay doble intencionalidad en lo que creo».

Su trabajo encaja a la perfección con la difusión que dan las RRSS y otra serie de movimientos urbanos. Y fue precisamente en IG donde tuvo su punto de inflexión, y gracias a la ayuda de otro cacereño: Andrés Sánchez Ocaña, Misterpiro (Plasencia, 1994). «Fue él el que subió toda mi obra conjunta al IG, algo que no se me había ocurrido. Y la galería Guy Hepner de Nueva York me contactó». Y le requirió un solo show, apostando por un artista desconocido con la muestra con la “How to become an artist”. Todos los cuadros se vendieron antes de la apertura. «En aquel momento no tenía ni estudio, pintaba en mi habitación; fue una locura». A la Guy Hepner de NYC regresará esta primavera. También ha expuesto en Corea, Miami y Dubái.

Nueva York. Obra de Urdiales en la galería Guy Hepner. / CEDIDA

De la mano de la galería Ponce+Robles, Urdiales acaba de figurar en ARCOMadrid. Sin duda, otro punto y aparte en su carrera. Allí ha presentado su última colección, “De Paso”, también con todos los cuadros vendidos y lista de espera. «ARCO ha sido un proyecto muy grande, que me ha tenido consumido desde el verano pasado».

El resultado: una serie compuesta por 10 piezas pertenecientes a una ciudad ficticia, la cual recoge el universo pictórico del cacereño. «Es como un Disneyland para adultos o el lugar perfecto para disfrutar del momento. Una ciudad donde nada funciona, todo está roto». Walt Disney es una referencia: «Creó un universo, marcó una generación y se ganó el respeto de los pintores veteranos haciendo cartoon».

Cultura pop

Su última colección, “De Paso” nos traslada a la cultura de masas perteneciente a un marco cronológico que oscila entre la década de los años veinte (del siglo pasadoI hasta la actualidad. La nostalgia, ironía y la huella que deja el ser humano tras habitar los espacios urbanos son el motor de esta colección.

Como broche final a la semana del arte, el artista congregó a casi 900 artistas, coleccionistas, críticos de arte y galeristas, en su ‘afterparty’ oficial en colaboración con La Discoteca by ChaChá, la fiesta más importante en el panorama creativo nacional e internacional, donde creó una escenografía sobre la que vivir una experiencia inmersiva, como continuación de su exposición en ARCO, suministrada por visuales, sets y sonidos eclécticos de los DJs.

Nueva York. Obra de Urdiales en la galería Guy Hepner. / CEDIDA

Ponce + Robles

La galería Ponce+Robles de Madrid nació en 2013 de la mano de Raquel Ponce y José Robles, para apostar por el arte español contemporáneo y la promoción a nivel nacional e internacional de artistas emergentes de nuestro país, como es el caso de Urdiales.