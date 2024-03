‘Libros, discos y rock&roll’ para difundir la cultura extremeña

El polifacético cámara de televisión José Gómez (fotógrafo, escritor y autor de El blog de un tipo cualquiera) y el ingeniero Informático y escritor Antonio González Prado, acaban de poner en marcha ‘Libros, discos y rock&roll’, un programa cultural que difundirán a través de la plataforma YouTube y en redes sociales.

La iniciativa se ha estrenado con una entrevista al ilustrador cacereño Fermín Solís y con ella los autores desean aportar su granito de arena para contribuir a llenar el “vacío cultural” que, aseguran, han detectado en los audiovisuales extremeños.

“Queremos hacer una especie de programa cultural porque notamos que hay un poco de vacío en todos los audiovisuales extremeños. Serán reportajes con formato televisivo en los que vamos a hacer charlas con todo tipo de personajes del ámbito cultural”, explica Gómez, que ha celebrado recientemente su 20 aniversario como cámara de televisión.

“Con ‘Libros, discos y rock&roll’ pretendemos entrevistar a gente que tenga algo que decir en el panorama cultural extremeño”, añade González, que en el primer capítulo se ha sentado en Caballerizas con el ganador de un Goya con la película de animación ‘El laberinto de las tortugas’.

Toni Prado entrevista a Fermín Solís en Caballerizas. / EL PERIÓDICO

Solís cumple 25 años como dibujante y su último trabajo es otro libro sobre Luis Buñuel. “Me llamaron de un instituto de Los Ángeles y me propusieron hacer una novela gráfica con un guion suyo. Al principio me dije que no porque pensaba ‘si en España hago otro libro sobre Buñuel me va a decir todo el mundo que intento aprovecharme para otro Goya’, pero me dijo Óscar Arce, que lleva el instituto Luis Buñuel, te lo está pidiendo Rafael Buñuel, el hijo de Buñuel, así que no te vas a aprovechar de nada”, reveló Solís en el espacio.

El proyecto 'Libros, discos y rock&roll' se emitirá con una periodicidad quincenal, cuenta con la colaboración del productor cacereño Alberto Casares y no tiene fines comerciales.

Sobre los autores

Jose Gómez acaba de publicar su segundo libro, ‘Corato’, una obra en la que el reportero ha querido plasmar lo que le sucedió en agosto de 2023 cuando se vio inmerso en un proceso de ERTE. Su primer trabajo publicado fue ‘Confinamiento y desescalada. Fotografías y poemas. Diario de un reportero servicio esencial’, un título que recoge algunas de las historias y momentos que Gómez pasó durante la pandemia.

Antonio González Prado (Toni Prado), que ha sido colaborador de El Periódico Extremadura, es funcionario del Ayuntamiento de Cáceres y tiene varias obras publicadas, la última 'El grillo que cantaba bajo la luz del cine', editada en la colección "Kaizen" de la Editora Regional de Extremadura.