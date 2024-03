Los cofrades de Cáceres encaran el Viernes Santo con esperanza

Continúa la Semana Santa cacereña pendiente de la lluvia. Después de tres jornadas consecutivas en las que las cofradías tuvieron que comunicar la suspensión de sus salidas, en algunos casos porque llovía a cántaros y en otros porque primó no poner en riesgo las imágenes, encaran el Viernes Santo con la mirada puesta en el cielo y con la esperanza de que el mal tiempo conceda una pausa. Se da la especial circunstancia de que es una de las jornadas en las que prácticamente durante las 24 horas las cofradías se encuentran en la calle.

Desde la salida de Jesús Condenado, que tenía prevista su salida pasada la medianoche con la incertidumbre de si el tiempo lo permitiría, el Viernes Santo se presenta con un pronóstico más alentador para las cuatro salidas procesionales. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) concede un breve respiro de lluvia entre las 11.00 y pasadas 14.00 horas, franja en la que está previsto que salga la cofradía del Cristo de la Expiración (11.00, Torre de Sande) y la cofradía de los Estudiantes (11.45, Santo Domingo), que prevé contar con la especial presencia de dos gaiteros irlandeses, que interpretarán ‘The flower of the forest’, un tema popular de rituales solemnes y recuerda a los que ya no están. Lo cierto es que la viabilidad de la salida depende de si les deja regresar a los templos, ambas se recogen pasadas las 14.30 horas.

Ya por la tarde, como de costumbre, será el turno de la cofradía de la Soledad, con el Cristo Yacente y la Virgen de la Soledad. A las 19.15 está previsto que todas las representaciones cofrades acompañen en la ceremonia del Descendimiento, esta vez, en el interior de San Mateo. Más tarde, el cortejo arrancará de la Soledad a las 20.00 horas y procesionará hasta casi entrada la medianoche. En cuanto a la previsión meteorología de la tarde, la Aemet no se muestra tan benévola y augura tormentas aunque no tan cuantiosas, pero constantes desde primera hora, con una breve pausa a media tarde, hasta la madrugada del Sábado Santo, que parece continuar con la misma tendencia a falta de que las previsiones sean más concretas.

En esta jornada comparten protagonismo dos salidas, ambas en horario de tarde. La que primero sale lo hará desde Mejostilla, en concreto, desde el templo de San Juan Macías (17.00 horas) y protagoniza una de las estampas más insólita cuando el Cristo de la Victoria recorre el puente de Mejostilla. Cuenta con cambios en el recorrido por las obras de San Blas. Por último, desde Santa María (20.00) saldrá la cofradía de las Batallas con Nuestra señora del Buen Fin y Nazaret. Acompaña la banda del Humilladero.

Suscríbete para seguir leyendo