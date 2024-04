Cáceres: La ilusión de la magia

Enzo, de 9 años, jugaba a las cartas en el ‘Ciber aula’ de la quinta planta del hospital San Pedro de Alcántara mientras espera el alta por la operación de apendicitis que le realizaron hace unos días. En el pasillo aguardaba Abril, una niña de 5 años de edad a la que le tocaba su revisión anual por la fibrosis quística que padece. Lo último que esperaban en la mañana de este miércoles era que el mago Fernando Flores apareciese para realizar un espectáculo lleno de risas y diversión -dentro del programa del festival Cáceres Mágico-, en el que destacó el truco de las cuerdas, el de los pañuelos o los juegos de cartas.

«Esto te lía la cabeza mucho, no sé muy bien cómo lo ha hecho», cuenta Enzo entre risas, que apunta al truco de las cuerdas como su favorito. Mientras, Abril dice que le ha encantado «lo del payaso». Se llevaron también dos regalos: «Nos han dado el misterio de las bolas y el cuadrado y un libro para colorear que ya está coloreado», cuentan entre risas.

«Anima mucho y es muy satisfactorio. Los niños y personas mayores se ilusionan muy fácilmente con la magia, encima les gusta mucho poder participar junto a mí, ya que son poquitos», indica Flores antes de realizar su ‘show’. «El punto fuerte de la magia infantil no está en el fin, sino en el trayecto. Yo no me defino como mago infantil, sino como un entretenedor mago infantil. Yo solo quiero que ellos se lo pasen genial», sentencia.

Chus Puerto es la maestra de un ‘Ciber aula’ que hace una labor fundamental en el entretenimiento de los más pequeños durante su estancia en el hospital. «Todas las iniciativas de este tipo, que sirvan para devolverles la ilusión y sean novedosas, son fenomenales. Ojalá hubiera muchísimas más», señala. «No hay más que verles las caras. En la humanización pediátrica, todo lo que sea generar ilusión en sitios donde a nadie nos gusta estar es muy importante. A la hora de plantear una actividad, cualquier cosa que saque la sonrisa de un niño es la que hay que realizar», finaliza. n

Suscríbete para seguir leyendo