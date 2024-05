María Toscano: "Los contribuyentes de la provincia de Cáceres son buenos pagadores"

Es seguramente el ente más importante de la diputación provincial de Cáceres, se trata del Organismo Autónomo de Recaudación y de Gestión Tributaria (OARGT). «Somos muy importantes para los ayuntamientos porque somos los encargados de gestionar sus tributos», explica María Toscano, que es la diputada del organismo en este mandato. Toscano, alcaldesa de Galisteo desde 2015, subraya el valor que tiene este organismo como fuente de liquidez de las entidades locales, «gracias a las liquidaciones y entregas a cuenta, los ayuntamientos tienen ya un dinero de los contribuyentes».

El OARGT se constituyó conforme a la ley de bases de régimen local con la finalidad de llevar a cabo la gestión y recaudación de los ingresos de derecho público de las entidades locales de la provincia, así como de todos aquellos otros organismos públicos que voluntariamente decidan delegar su gestión recaudatoria en la diputación. Su finalidad principal es prestar asistencia técnica en materia de recaudación y gestión tributaria. Su ámbito funcional abarca el territorio de la provincial. La gerente es Ana María Guerra y la diputada que está al frente es Toscano.

Pregunta: ¿Cuántos ayuntamientos de la provincia de Cáceres tienen cedida la recaudación y el cobro de sus impuestos al organismo autónomo de la diputación?

Respuesta: Todos los municipios tienen delegado en el OARGT el IBI y el IAE y el organismo gestiona el impuesto de vehículos de 200 ayuntamientos. No todos los municipios tienen todos sus tributos en el organismo autónomo de recaudación y gestión tributaria. Lo que sí se da es que todos los municipios que pertenecen a la provincia de Cáceres tienen varios impuestos con el organismo autónomo. Para los ayuntamientos es más asequible delegarlo en el organismo de recaudación. Muchos de los ayuntamientos de la provincia carecen de medios humanos y técnicos suficientes, el OARGT les proporciona estos medios: personal técnico y especializado junto con modernas herramientas informáticas para prestar el servicio de una forma eficiente.

P: El Ibi es el impuesto más importante para los ayuntamientos, ¿todos los municipios de la provincia gestionan la recaudación del IBI a través de vosotros?

R: Sí, de todos los municipios llevamos la recaudación de ese impuesto, de la gestión también de todos, salvo Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata, donde ellos llevan la gestión y nosotros la recaudación. Pero de la recaudación, de todos los municipios, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo. Para los ayuntamientos es más asequible delegarlo al organismo de recaudación.

P: Entiendo que lo que hacen los ayuntamientos es el padrón y se lo pasan al OARGT y es el organismo autónomo el que se encarga de la recaudación tanto en ejecutiva como en voluntaria.

R: Así es, los ayuntamientos hacen el padrón y es el organismo el que se encarga de la recaudación.

P: Recientemente se ha modificado la ordenanza fiscal general del organismo autónomo de recaudación, ¿qué cambios introduce esta normativa?

R: Era ponerla al día, actualizarla, no se tocaba desde el año 1996 y al final era actualizar porque en estos años no se había tocado, pero se ha modificado la ordenanza sin que se hayan introducido unos cambios muy notables.

P: Aquí en el OARGT, ¿qué porcentaje se está logrando recaudar en voluntaria y cuánto en ejecutiva?, ¿se está consiguiendo que cada vez se cobre más en voluntaria y menos en ejecutiva?

R: En voluntaria se está en más del 90%. De la parte ejecutiva, de ese 10% que queda por recaudar, podemos estar en torno a un 30%, aunque en ejecutiva entran muchos más factores

P: Un porcentaje del 90% está muy bien, pero ¿no es un porcentaje demasiado elevado?, ¿cómo se logra ese porcentaje tan alto cuando de lo que se trata es de la recaudación de todo tipo de tributos y teniendo en cuenta que cada uno tiene unas características muy diversas?

R: Porque al final el paro ha bajado bastante, casi todos tenemos una nómina mensual y los contribuyentes de la provincia son buenos pagadores, además si pagas en voluntaria te despreocupas porque al final en ejecutiva tienes que estar muy pendiente del pago. Si se te pasa el pago, sabes que luego tienes que pagar unos intereses. El pago en voluntaria garantiza al contribuyente que no se le pase el plazo. Si no pagas en voluntaria, no es que te vayas a ir de rositas. Recaudar en voluntaria el 90% quiere decir que los datos que tiene el organismo son buenos, fidedignos.

P: Del 10% que se intenta cobrar en ejecutiva y del que luego se logra ingresar un 30%, ¿qué pasa con lo que no se consigue recaudar nunca y que a lo mejor es un derecho de cobro que tienen las entidades locales en sus cuentas pero que luego no logran tener?

R: Es un vacío que hay ahí que al final no se cobra.

P: Pero, ¿por qué no se consigue cobrar ese último porcentaje de ejecutiva?, ¿se tienen que hacer numerosos embargos?

R: Sí, se hacen embargos.

P: ¿Cuántos embargos se están haciendo de nóminas, de viviendas, de vehículos...?

R: Cuando un recibo no se paga en periodo voluntario empieza un procedimiento de apremio con una notificación, a partir de ahí se empieza una investigación de bienes y derechos, que se pueda hacer de forma automatizada o manual. Automatizada quiere decir que todos los expedientes que están en una determinada situación los arrastramos y hacemos un embargo de cuentas, que se pueden encontrar o no, además de eso se hacen de créditos, de devoluciones tributarias, de derechos que tenga un contribuyentes con la Junta... En el caso de los embargos de bienes inmuebles ya son actuaciones manuales, lleva una tramitación muy compleja por el propio bien que estás embargando, también los hacemos, pero son procesos prolongados, de mucha litigiosidad y se va en el tiempo. A pesar de todos los tipos de embargos que permite la ley, que son siete, hay una parte que es incobrable. Y luego hay otra cosa importante: Tú puedes tener un inmueble, pero si tu deuda es de mil euros, yo no te puedo quitar el inmueble porque sería una actuación desproporcionada que la ley no me lo permite. Todo esto lleva a que al final haya deuda que no se puede cobrar.

P: ¿En qué impuesto se logra una mayor recaudación durante el periodo de pago voluntario?, ¿qué impuesto se pago mejor?

R: El IBI.

P: ¿Qué porcentaje de recaudación en voluntaria se consigue en el IBI?

R: Por encima del 90%.

P: Un ayuntamiento tiene cinco impuestos: IBI, Vehículos, Plusvalía, Obras e IAE, luego el resto son tasas o multas.

R: IBI, IAE y Vehículos son los tres grandes impuestos, los tres obligatorios que tienen su periodo de pago voluntario.

P: ¿Cuál es el impuesto que es más difícil de cobrar?

R: De los cinco, el impuesto de Plusvalía.

P: Entiendo que es por la sentencia del Constitucional.

R: Claro, por la inseguridad que ha habido en todo este tiempo, con diferencia es el más complicado de recaudar. Y de los otros no hay uno que destaque más que otros. Para el cobro del IBI dependemos de los datos del Catastro y si están bien. De Vehículos es muy importante que el padrón esté acorde con los datos de Tráfico, si el contribuyente o la entidad local tienen el dato mal y tienen censados el vehículo en Malpartida de Cáceres y en Tráfico está en Cáceres, ya vamos mal con esa recaudación. Contar con unos buenos datos censales implica que al final puedes tener un mejor resultado en recaudación.

P: La gestión del organismo de recaudación tiene un precio, ¿que cobráis a los ayuntamientos?

R: Hay una ordenanza de tasa de gestión y eso va en función del volumen que se pone al cobro, es un porcentaje sobre la recaudación voluntaria y también un porcentaje en la ejecutiva en función de los recargos y de los intereses.

P: ¿Cuál es ese porcentaje?

R: De forma general, en voluntaria es del 3,5% y para ejecutiva es el recargo de apremio, que va al organismo de recaudación.

P: Entiendo que con esto este organismo se autofinancia y que incluso tendrá un superávit.

R: Sí, nos autofinanciamos.

P: Supongo que el principal coste del organismo es el de personal, ¿a qué cantidad asciende el presupuesto anual?

R: Es el de personal, pero también las notificaciones, ambas se llevan el mayor volumen del presupuesto. Son siete millones de euros de presupuesto en números redondos y con esta cantidad gestionamos 200 millones de euros.

P: ¿Qué importe se recauda de tasas y de impuestos al año tanto de voluntaria como ejecutiva?

R: En torno a los 200 millones.

P: Pero 200 millones me parece poco teniendo en cuenta que solo del Ayuntamiento de Cáceres ya son más de 30 millones.

R: Sí, pero tenga en cuenta Cáceres y Plasencia son las dos ciudades de mayo tamaño, el resto son poblaciones con menos habitantes.

P: Si hablamos de un ayuntamiento, que es una administración que se financia con impuestos y transferencias de fondos, y de una diputación, que también es una administración, ambas son entidades públicas, ¿por qué este servicio de recaudación no se presta sin coste para los ayuntamientos? Al Ayuntamiento de Cáceres, por ejemplo, este servicio le sale por más de millón y medio anual, según los presupuestos.

R: No se ha planteado nunca que no le cueste a los ayuntamientos. La pregunta entonces es quién asumiría el coste, ¿asumiría el ayuntamiento el coste de notificación, de personal...?, al final le saldría hasta más caro a los ayuntamientos si prestan el servicio directamente.

P: Como los principales impuestos tienen un periodo de cobro específico, el OARGT da un anticipo a los ayuntamientos, ¿qué anticipo se dan a los ayuntamientos?

R: El 75% de lo que se ha recaudado el año anterior en voluntaria se divide en doce cuotas y además hay una extraordinaria, que es facultad del presidente, que se da en el mes de agosto, que se supone que es cuando la mayoría de las entidades municipales tienen más gasto. Lo que se recauda en ejecutiva se entrega mensualmente a los ayuntamientos.

P: ¿En qué consiste ese pago extraordinario?

R: Es otro pago más. Son entregas a cuenta, hay doce en el año y en el mes de agosto hay una más que es extraordinaria.

P: Entiendo que el resto se dará una vez hecha la liquidación

R: Al final se hace la liquidación a cuenta y ya está.

P: Es decir, se funciona como el Ministerio de Hacienda, que da entregas a cuenta a los ayuntamientos por su participación en los ingresos del Estado.

R: Sí, exactamente igual.

P: Ahora está al cobro el impuesto de Vehículos, para el que se dan tres meses para pagarlo, mientras que para el IBI, que es más importante y costoso para el contribuyente, se dan dos meses, ¿por qué no es al revés?, que sería lo lógico

R: Porque está marcado así en ordenanza y para facilitar a los contribuyentes el pago de los tributos. Por ordenanza no se puede fraccionar el pago si la deuda es inferior a cien euros, como muchos vehículos no llegan a cien euros, pues muchos contribuyentes no pueden fraccionar el pago, por eso se dan tres meses al impuesto de Vehículos y dos al IBI, que es más fácil de fraccionar.

P: ¿Se fracciona cada vez más el pago del IBI?

R: Se fracciona muchísimo.

P: ¿Se está notando que cada año se fracciona más?

R: Hay un alto volumen de fraccionamiento del IBI y además estamos planteando, lo tenemos que estudiar, el poder ofrecer un plan de pago al contribuyente para darle facilidades para pagar todos los tributos durante un año con, por ejemplo, unas cuotas mensuales o bimestrales. n

Suscríbete para seguir leyendo