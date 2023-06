Todos los contribuyentes que tienen domiciliados en el banco el pago de sus recibos del IBI urbano lo abonaron este lunes, son la mayoría en un impuesto que genera al ayuntamiento un tercio del total de sus ingresos. Este año será el segundo ejercicio en el que se notarán los efectos de la subida del tipo impositivo que se aprobó en 2021, un incremento general del 7% que con el cambio en el gobierno local a partir del próximo sábado deberá ser objeto de revisión, ya que una de las promesas del nuevo ejecutivo municipal del PP es aplicar una bajada en los tributos locales, entre los que el IBI es el principal.

Este año se han puesto al cobro en el periodo voluntario de pago un total de 94.582 recibos por un importe de 25.491.754 euros, algo superior al que se puso el pasado año, cuando, tras la retirada de las cuotas anuladas, quedó en 93.960 recibos por un valor de 25,2 millones. A la finalización del periodo de plazo voluntario en 2022 se habían ingresado unos 22 millones de euros. El resto pasó al cobro por vía ejecutiva.

El tipo impositivo tendrá que revisarse en los próximos meses, ya que el nuevo gobierno local prometió bajarlo

Este año será el segundo en el que las arcas locales notarán un incremento de unos tres millones en los ingresos por el IBI urbano como consecuencia de la revisión al alza de los tipos impositivos, hace dos años se aprobó que pasasen del 0,70 al 0,75% del valor catastral del inmueble. La anterior subida fue la del año 2012, impuesta por el Gobierno central, entonces el tipo base subió al 0,82%. En 2016 bajó al 0,75%, pero no supuso nada para los contribuyentes porque lo que se hacía era compensar la subida que sí habían tenido los valores catastrales. En los años 2018 y 2019 se redujo hasta llegar al 0,70% como consecuencia del acuerdo entre el PP, entonces en el gobierno local, y Cs. En 2021, con el PSOE al frente del ejecutivo local, se subió con los votos de Unidas Podemos y volvió al tipo del 0,75%.

Pero esta subida no fue la misma para todos los inmuebles, dado que el tipo impositivo que se aplica a los no residenciales con un valor catastral que supere los 350.000 euros se incrementó hasta el 1%, lo que supuso un aumento en la cuota de un 42%. Usos no residenciales son, por ejemplo, los terciarios (comercios), empresariales, hoteleros, almacén o utilidades deportivas. En el programa de Vox, partido al que el PP tendrá que recurrir para la aprobación de los presupuestos, también se propone una reducción del IBI con la aplicación de un mismo tipo impositivo sin distinción de uso o valor catastral.

La última modificación que se aprobó en la ordenanza del impuesto fue en noviembre de 2022, cuando el pleno de la corporación local acordó la incorporación en el IBI de una bonificación de hasta el 50% para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo, una reducción que se aplicará «durante un máximo de cuatro períodos impositivos, con el límite de que, en ningún caso, el cómputo del importe de las bonificaciones concedidas pueda superar el coste de ejecución material de las instalaciones», según se recoge en el acta de ese pleno.

El periodo de pago voluntario del IBI es hasta el próximo 20 de julio. La mayor parte de la recaudación de este tributo sale del IBI urbano, con una previsión de ingresos por importe de casi 25,5 millones de euros, pero el importe total es de 26,4 millones ya que se tiene que sumar la previsión de ingresos del IBI rústico, son más de medio millón de euros, y el de los bienes del características especiales que son los destinados a la producción de energía eléctrica y gas, presas, saltos de agua y embalses, autopistas o carreteras. Son dos meses los que hay de pago del IBI, uno menos que los que se han dado para el tributo de rodaje, cuyo plazo se inició el 20 de marzo y que no acaba hasta el próximo martes.

Para los recibos que no estén domiciliados, el pago se puede realizar en las entidades que colaboran con el organismo de recaudación de la diputación, que se encarga de la gestión del cobro de los principales tributos del ayuntamiento. Estas entidades son la mayoría de los bancos que operan en la ciudad. Son Unicaja-Liberbank, Caja Rural de Almendralejo, Abanca, Banca Pueyo, BBVA, Bankia, Banco Santander, Caja Rural de Extremadura, Caixabank e Ibercaja.