El suelo industrial se queda a oscuras

La subestación de Los Arenales se presentaba hace poco más de dos años como una oportunidad para el crecimiento de la ciudad y con la que propiciar la implantación de nuevas actividades empresariales. Ese era el mensaje que se trasladaba por los directivos de Red Eléctrica. El discurso era que facilitaría que en el caso de que una empresa quiera estar en Cáceres se pueda instalar, que la falta de un suministro de energía suficiente no se convertiría en un inconveniente.

Por eso no se entiende que no se facilite el consumo de energía desde la subestación de Los Arenales al espacio donde se proyecta desarrollar suelo industrial al norte de las Capellanías, a solo un paso. Esta posición de consumo no ha entrado entre las sesenta actuaciones seleccionadas por el Ministerio para la Transición Ecológica para garantizar nuevos suministros con cambios puntuales en la red de transporte de energía.

Los promotores del proyecto para el desarrollo de nuevo suelo industrial han avisado esta semana que se quedan a corto y medio plazo sin una de las fuentes de energía para el desarrollo de las 30 hectáreas donde se proyecta urbanizar el terreno. Es el segundo intento de crear alrededor o cerca de las Capellanías más suelo para fines industriales. Estos promotores tienen una consulta de viabilidad aprobada por el ayuntamiento y un programa de ejecución presentado, su tramitación tardará. No es solo una idea sin contenido, incluso se está en negociaciones con Avante para que el grupo de empresas públicas de Extremadura colabore, como ya hace en Badajoz, Mérida y Navalmoral.

Sin la alimentación de la subestación de Los Arenales y sin la inclusión de la propuesta en la modificación del plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica, el riesgo es que el proyecto sufra un retraso mayor, el actual trámite de modificación es para el horizonte de 2026, el próximo será para un periodo que se prolonga hasta 2030. Ysin un abastecimiento suficiente y seguro de energía eléctrica, «es difícil tener operadores -que se quieran instalar en el nuevo suelo industrial- porque lo primero que te piden es conexión eléctrica», recordó este miércoles el ceo de Ingenostrum, el ingeniero cacereño Santiago Rodríguez, cuya empresa es la que está detrás de la sociedad CCGreen, que es la que promueve el nuevo suelo industrial al norte de Capellanías o ecopolígono.

La empresa presentará alegaciones a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica y el ayuntamiento, a través de su alcalde, se ha posicionado al lado del promotor, asegurando que la Junta está en la misma línea, el apoyo de la comunidad tiene mayor peso porque para decidir las modificaciones puntuales en la red de transporte de la energía eléctrica se toman en consideración los informes que presenten las comunidades autónomas. El documento de la modificación está ahora en exposición pública y en plazo de presentación de alegaciones, es hasta el 12 de enero, y será dentro de este periodo en el que la promotora presente sus reclamaciones para que el desarrollo de nuevo suelo industrial en la ciudad no se quede a oscuras cuando a unos centenares de metros tiene una subestación de energía planificada hace más de una década para, precisamente, facilitar el suministro suficiente a los nuevos suelos para usos industriales que se planifican junto a las Capellanías.