Sin nuevas urbanizaciones en tres lustros

Nueva Ciudad, el sector dos de Montesol, Vegas del Mocho (lastrado por la ubicación del mercado franco), Maltravieso, Casa Plata Vistahermosa, Sierra de San Pedro (Río Tinto)..., son urbanizaciones o barrios que se ejecutaron hace más de tres lustros y que se han ido completando en los últimos años con nuevas edificaciones de viviendas, algunas con mayor desarrollo, caso de Casa Plata o Vistahermosa, y otras con muy poco, como Vegas del Mocho o Río Tinto.

Esta semana se ha dado otro paso en el ayuntamiento en la tramitación del único de los sectores en suelo urbano que se incorporaron (que es el caso de los antes citados) al Plan General Municipal de urbanismo de 2010 y que todavía no se ha desarrollado, no se ha hecho nada en el suelo. Pese a tomar el nombre de la ronda (San Francisco 06), no se edifica cerca de esta vía, sino que completa un hueco en la avenida de Cervantes, frente a Maltravieso (la cueva y la urbanización) y delante de Vistahermosa, en el sur de la ciudad.

El paso dado es la certificación por el ayuntamiento de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación (reparto de cargas y de beneficios entre los propietarios del terreno) para su inscripción en el registro. Con la ratificación de este documento y con la aprobación hace un año del proyecto de urbanización se deja el camino abierto para que se pueda urbanizar el suelo de cara a la construcción de las 415 (es una estimación) viviendas que el plan de urbanismo fija para este sector.

No hay una fecha, todo depende del interés de los propietarios del suelo, entre estos es el ayuntamiento el segundo que más superficie tiene, pero cuando se inicie será la primera urbanización para viviendas que se haga en Cáceres en más de tres lustros. A esta parcela, de poco más de 2 hectáreas, se vinculan otras 5 junto al arroyo de la Ribera del Marco que con el desarrollo del sector se ceden al ayuntamiento, que pasa a tener su propiedad, lo que permite realizar las intervenciones para su transformación en el espacio verde (o un parque -aún no hay un proyecto como tal-) y acondicionado que han anunciado los últimos gobiernos que han pasado por el ayuntamiento y que no se ha acometido.

Dentro de la trama morada el terreno que el ayuntamiento obtiene en la Ribera para parque y que está vinculado a la nueva urbanización en el Espíritu Santo. / EL PERIÓDICO

Es el único nuevo sector del que se tienen noticias de que se puede desarrollar a medio plazo, un nuevo espacio por donde la ciudad puede crecer. No es el único, luego está todo el suelo urbanizable que el plan de 2010 planifica, pero que aquí se intervenga a medio plazo parece difícil. Por ahora lo que se ha hecho es tramitar la división de los grandes sectores que planificaba el plan. Se ha hecho en el noroeste, donde se han creado dos espacios para que tengan una tramitación independiente que facilite su ejecución, uno en la Sierrilla y en las inmediaciones del colegio San Antonio, con una proyección de 730 viviendas, y otro enfrente de Montebola, con una previsión de 850. Y también se ha hecho en el norte, a continuación de Ronda y enfrente del sector dos de Montesol, se ha dividido en dos, en el que linda con Ronda se ha hecho una previsión de 980 viviendas y será, probablemente, el primer suelo urbanizable del plan de 2010 que se desarrolle. El ferial tiene programa de ejecución aprobado, pero los dueños del terreno han mostrado interés en actuar primero en el suelo comercial.

Por todo lo anterior, si ahora no hay un nuevo parón, será en el Espíritu Santo, a continuación del instituto García Téllez, por donde primero volverá a crecer la ciudad tras más de tres lustros.