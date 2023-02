Lleva como alcalde de Coria 12 años, gobernando un ayuntamiento con mayoría absoluta durante tres legislaturas en representación del Partido Popular. Justo el pasado 31 de enero anunció que no se presentará a la reelección como alcalde en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. A partir de ese mes, José Manuel García Ballestero iniciará una nueva etapa en la política a nivel regional.

--¿Qué le ha llevado a tomar la decisión de no volver a presentarse a alcalde y cuándo la tomó?

Es algo que le he dado vueltas mucho tiempo, no ha sido fruto de un día. Incluso desde el principio de legislatura, yo ya creía que tres legislaturas es un tiempo muy óptimo para ser alcalde y tomó más fuerza cuando en el Congreso Regional del PP, su presidenta, María Guardiola, me pidió que fuera vicesecretario de Organización del partido, una responsabilidad muy importante. A partir de ahí entendí que eso era incompatible con la alcaldía, porque el que mucho aprieta poco abarca y por tanto tenía que tomar la decisión.

--Tanto en lo político como en lo personal, ¿qué queda de aquél José Manuel que entró como alcalde en el año 2011?

He crecido en ambas cosas. La base sigue siendo la misma, pero con más experiencia y tranquilidad a la hora de tomar decisiones, más reflexivo y con más conocimiento de las cosas. La alcaldía me ha enriquecido mucho a nivel político y sobre todo a nivel personal, me ha hecho mejor persona.

--¿De qué proyectos se siente más orgulloso que haya conseguido en estas tres legislaturas?

Es un conjunto, porque nosotros hemos tenido un proyecto de ciudad y yo siempre he entendido el servicio público como un trabajo hacia el interés general y no particular. De lo que me siento más satisfecho es del cambio y la transformación que ha registrado la ciudad desde el año 2011 y los proyectos que aún están en marcha. Y más orgulloso de haberlo hecho con un ayuntamiento que tenía una deuda prácticamente del cien por cien de sus ingresos, y que la hemos tenido que devolver sin la ayuda de nadie. Es verdad que hubo muchos proyectos que se pusieron en marcha con el apoyo de la Diputación de Cáceres y de la Junta de Extremadura de 2011 a 2015, gobernando el PP, pero a partir de 2015, en las dos siguientes legislaturas no hemos tenido el apoyo de ninguna de las instituciones, sino al revés, zancadillas y desaparecer de los presupuestos de la comunidad autónoma.

--¿En qué condiciones cogió Coria en el 2011 y como la deja ahora?

Cuando entré como alcalde en 2011 me encontré una ciudad escondida, que no tenía posición ninguna, que no era protagonista de nada y que vivía mucho de su pasado. Un ayuntamiento con una deuda que rondaba los 10 millones de euros frente a unos ingresos aproximados de 11 millones, lo que suponía prácticamente una deuda del cien por cien. Cogimos una ciudad que en la parte antigua los cables de la luz colgaban de los balcones, que todos los días sufría cortes en el suministro eléctrico, que tenía unas infraestructuras de hace 60 años. Hemos logrado un cambio de nuestro casco histórico, infraestructuras, imagen y posición, somos una ciudad con más prestigio, un ayuntamiento que paga bien y pronto, una ciudad protagonista. Queda mucho por hacer, pero la Coria de 2011 no tiene nada que ver con la de ahora.

--¿Cuál es la clave para alcanzar todos estos objetivos?

Pienso que creer. Cuando uno quiere desarrollar un proyecto, ya sea personal, empresarial, político o de cualquier otra índole, lo más importante es creer. Yo siempre he creído en esta ciudad, en sus ciudadanos y en su potencial y pienso que he sido capaz de transmitirlo. Al final se ha conseguido y no creo que solo Coria haya tenido un cambio en imagen, en infraestructuras y en servicios, sino que ha tenido también un cambio de mentalidad. Hoy Coria es distinta, es una ciudad mucho más abierta, mucho más centrada y con mucho más futuro.

--¿Qué les diría a todos aquellos ciudadanos que le han mostrado su apoyo para que usted fuera alcalde en estas tres legislaturas?

Estando en el oficio de la política, en la que llevo muchos años y estando tan mal vista y los políticos en general, yo particularmente nunca he sentido eso, al revés. Siempre he recibido mucho cariño, apoyo y respaldo. Es algo que llevo de manera muy adentro, con mucho respeto e ilusión. Ese cariño y respaldo que me han dado los ciudadanos durante tantos años se lo he intentado devolver en forma de trabajo y de inversión para cambiar la ciudad, pero es imposible devolver a Coria todo el cariño que me ha dado. Estaré eternamente agradecido y esté donde esté la llevaré y defenderé siempre.

--¿Algún consejo para la persona que le sucederá?

Soy una persona que deja trabajar y hay que saber delegar responsabilidad y saber confiar. Siempre estaré a disposición para cualquier consulta o ayuda.

--¿Cómo inicia la nueva etapa junto a María Guardiola de cara a las próximas elecciones de mayo?

Soy una persona muy inquieta, que le gustan los retos y de vez en cuando meterse en algún lío. Esta nueva etapa junto a María Guardiola es muy ilusionante, se ha hecho un buen equipo a nivel regional, hay un proyecto muy bonito y una oportunidad muy grande para cambiar las cosas. Es un reto que me gusta mucho afrontar, sé cuales son las dificultades, pero eso quizás es lo que más me atrae. Lo vamos a afrontar con un único objetivo: ganar para gobernar en la Junta de Extremadura. Cuando yo me presenté a las elecciones, parecía imposible que ganara el PP y que hubiera un alcalde del PP en Coria. Los que estaban siempre se creían que las instituciones eran suyas, pues se consiguió cambiar y ganar y con tres mayorías absolutas. Lo mismo digo con la Junta. Lo vamos a intentar con mucha gente ayudando a María Guardiola, es un reto muy bonito y creo que al igual que conseguimos darle la vuelta a la ciudad estoy convencido que con Extremadura vamos a hacer lo mismo.

--¿En qué consiste su labor como vicesecretario de Organización del PP en Extremadura?

Organizar internamente varios aspectos del partido como son candidaturas municipales, candidatos, campañas electorales en municipios pequeños y en ciudades. Es una responsabilidad que conlleva mucho trabajo y más en una comunidad autónoma con 40.000 kilómetros cuadrados, que cuenta con 388 municipios y 1 millón de habitantes.