La asociación Axpay de Coria celebra 10 años de su jornada sobre la discapacidad

La Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad de Coria y Comarca San Ignacio de Loyola (Axpay) ha estado de celebración con el X aniversario de sus jornadas sobre la Discapacidad con el Toro Bravo. Esta décima edición se ha llevado a cabo el pasado 25 de abril con un amplio programa de actividades que ha reunido a unas 180 personas, según confirmaron desde el propio colectivo. Así mismo, expresaron su satisfacción por poder celebrar 10 años de unas jornadas en las que los principales protagonistas son los integrantes del colectivo. Precisamente, estos pudieron disfrutar de numerosas actividades desarrolladas en colaboración con el Centro de Formación del Medio Rural de Moraleja.

El día comenzó con la recepción y bienvenida de todos los invitados en el salón de actos del Centro del Medio Rural donde se les informó de todas las actividades y cursos que este espacio imparte durante todo el año formando y especializando principalmente a jóvenes. Además, el Centro obsequió a cada uno de los invitados con un caldo y zumos en el jardín del propio centro. A continuación visitaron una explotación de ganado vacuno y ovino próximo y después la finca El Espinel ubicada en la carretera Ex-108 entre Coria y Moraleja. En este lugar se celebró una misa extremeña de campaña y después hubo una comida de convivencia.

La tarde continuó con trabajo de campo con el toro bravo que llevaron a cabo los alumnos del curso de Auxiliar de Mayoral de Reses de Lidia y curso de Ganadería y Atención en Sanidad Animal del Centro de Formación. Aquí realizaron prácticas sobre apartado y manejo de ganado bravo. A continuación tuvieron la posibilidad de montar a caballo. El programa incluyó la participación de toreros con una demostración de toreo de salón y una tienta de una becerra.

Ha participado una veintena de centros como Aspace de Moraleja y de Jaraíz de la Vera, Asindi de Alcántara, Asociación de Montehermoso, Casa de la Misericordia de Pinofranqueado, Cottolengo, Cruz Blanca de Cáceres, Asprodes de Ciudad Rodrigo, Asprodes Vitigudino, Al Compás de Malpartida de Cáceres, Centro de Down de Cáceres, Centro de Down Plasencia, Aftea, X-fragil Extremadura, Campyco de Bejar y Fundhex Extremadura. También centros escolares y diversos colectivos como Camilo Hernández de Coria, Novaforma de Cáceres, Aspainca de Cáceres, Centro Down de Plasencia, Placeat San Gil, Feafes Coria, Asociación Vera de Jaraíz de la Vera y la Dehesa de Moraleja.