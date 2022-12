El Cáceres espabila demasiado tarde en Ourense

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad no pudo dar continuidad a su última victoria y perdió en la pista del Ourense. No fue posible sumar la segunda victoria de la temporada a domicilio, a pesar de que el equipo de Roberto Blanco compitió hasta el final. La reacción en el último cuarto no fue suficiente, ni los 18 puntos anotados por un estelar Kaspars Vecvagars. Pesó mucho el nefasto primer cuarto que hicieron los cacereños.

El primer cuarto fe de clara superioridad local. Y es que los gallegos fueron los dominadores tanto en defensa como en ataque. Sin embargo, los primeros minutos fueron de máxima igualdad. Bercy anotó el 10-9 a los cinco minutos de juego. Nada hacía suponer lo que iba a ocurrir a partir de entonces. Los cacereños se olvidaron de defender y su rival empezó su particular exhibición ofensiva. Así, u parcial de 13-0 dejó el resultado al final de los primeros diez minutos en un 23-9. Los de Roberto Blanco se atascaron por completo.

Ya en el segundo cuarto, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad mejoró sus prestaciones. Y eso se notó en el luminoso. Pese a que en los primeros instantes, se impusieron los gallegos (28-13), el juego visitante fue mejorando poco a poco. Dani Rodríguez, muy apagado en el primer cuarto, anotó sus primeros puntos. Se pasó por el ecuador del periodo con el resultado de 30-15. Los cacereños fueron de menos a más y apareció la mejor versión del letón Vecvagars, que anotó cuatro puntos consecutivos para situar un 30-22. Se abrián las esperanzas para los de Roberto Blanco. El lituano Simas Jurumbauskas ayudó con su aportación y Bercy acortó aún más las distancias (32-26), para creer que la remontada era posible. Sin embargo, su juego se diluyó y lo aprovechó su rival para hacer un parcial de 7-0 (39-26) y volver a una ventaja cómoda para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Un tiro final de Pilepic firmó el definitivo 41-29 al final de los primeros veinte minutos.

Jarumbauskas Bercy y Vecvagars, con siete puntos cada jugador, estaban siendo los máximos artilleros visitantes. Mientras, en las filas locales Peciukevicius (11) y Willett (10) eran el auténtico quebradero de cabeza de la defensa verdinegra.

REACCIÓN TARDÍA

Tras el paso por los vestuarios, se esperaba una reacción del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Pero esta no llegó. Pese a que Jarumbauskas anotó los dos primeros puntos del tercer cuarto (41-31), el rodillo gallego no tardó en llegar. A los cuatro minutos de juego, un tiro libre anotado por Manjfafic situó el marcador en un 51-32, y se empezaba a desvanecer las ilusiones cacereñas. Bercy siguió anotando, pero estaba muy solo en la faceta ofensiva. Los de Gustavo Arenas tenían controlado el partido, y no sufrían en exceso. Al final, el marcador reflejó un 59-44. El duelo estaba prácticamente sentenciado si el conjunto de Roberto Blanco no reaccionaba en los últimos diez minutos.

Y la respuesta fue un intercambio de canastas en los primeros dos minutos de juego (63-51) sin que el Cáceres Patrimonio de la Humanidad diera señales de poder remontar una diferencia de más de diez puntos. Un triple de Vecvagars puso el 63-54 y abrió algo de esperanzas. El escolta letón continuó anotando de la larga distancia y puso a su equipo con siete puntos abajo (67-60).

Isiani incluso rebajó más la desventaja (68-62). Todo era posible, ya que todavía restaban para el final cerca de cinco minutos. Dos tiros libres anotados por Dani Rodríguez acercó más a la gesta a los cacereños (69-64). Sin embargo, no fue suficiente, ya que a poco más de un minuto para el final el marcador se mantuvo firme para el Ourense (75-68).

Roberto Blanco pidió un último tiempo muerto para apurar las últimas opciones. Vecvagars erró un triple y se dejó por el camino mucha parte de las posibilidades verdinegras. Lo enmendó dos tiros libres anotados por Isiani (75-70, a 1:02). Luego, el georgiano falló un triple y acabó definitivamente las opciones del Cáceres. Manjgafic acabó por rematar la faena. Al final, 76-70.