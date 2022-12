El Montijo ha metido la directa y quiere explorar nuevos mundos. Por eso, pese a la adversidad que supone, no descarta ir a por otro reto mayúsculo. Y ese es intentar ganar este domingo (12.00 horas) en el estadio Álvarez Claros de Melilla al líder, un equipo que en su casa no ha concedido derrotas, que simplemente ha cedido un empate y al que todavía no le han marcado ni tan siquiera un gol de local. Números impresionantes de un Melilla al que desafía el atrevido Montijo de Marrero.

Los de rojillos están con la moral muy alta después de la racha de tres victorias consecutivas que lo sacan del descenso y le permiten mirar a cotas más altas. Marrero no movió ni un ápice su estrategia de insistir y persistir, fiel a su estilo. Un mensaje potente de confianza que los suyos le han devuelto con reacción y resultados. Ha sido fundamental mantener un orden en defensa y ser todavía más expeditivos en las áreas. El Montijo ha minimizado sus errores en la zaga, especialmente en la zona central. Y en ataque, el equipo está siendo bastante efectivo y directo, en parte, gracias al estado de acierto de Cristo Medina, que ya no sólo caza rechaces, sino que hace golazos como el del último partido. En Melilla, Marrero tendrá que buscar una pieza para reemplazar a Yeray González, posiblemente su mejor constructor de fútbol. El canario vio la quinta amarilla en el último partido y está sancionado. Se abren opciones para la vuelta de Julio Rodao a la medular, acompañando a Batanero, que se está abriendo un hueco en el once. En defensa, no se esperan cambios, continuando con Gabri Cardozo y Akapo en la retaguardia. El líder El Melilla es el equipo más fuerte, «pero también somos humanos», deslizaba su entrenador Miguel Rivera esta semana al hablar del error de su defensa que le costaba el empate en La Isla de Coria casi en el descuento. Sólo un empate sin goles ha concedido como local un Melilla que juega con mucha intensidad en el Álvarez Claros. De hecho, Rivera tiene muy clara la receta de su equipo si no quiere ver cómo se le atraganta el Montijo: «Que nadie se equivoque porque va a ser un encuentro dificilísimo. Como ya dije el pasado domingo, los rivales sueñan con ganarnos y se motivan, como le pasa a cada líder de cualquier categoría». Para el partido de este domingo, el técnico recupera a Pepe Romero y sigue de baja Serrano. Melilla: Salcedo, Pepe Romero, Dani, Jordán, Moisés, Alberto, Muñiz, José Antonio, José Enrique, Sergio y Fran Núñez. Montijo: Tienza; Pedro Toro, Madrigal, Akapo, Gabri, Pino, Keita, Rodao, Batanero, Cristo Medina, Raíllo. Árbitro: Jorge Acevedo González. (Madrid). Hora: 12.00 Estadio: Álvarez Claros.