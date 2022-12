Cacereño-Real Madrid: Solo quedará para el público general un tercio del aforo

Vive su segunda jornada la locura colectiva con la venta de entradas para el partido entre Cacereño y Real Madrid correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. A estas alturas no hay nadie en Cáceres y alrededores que no sepa que el encuentro se juega el martes a las 21.00 horas en un estadio Príncipe Felipe que volvió a registrar enormes colas para conseguir entradas. Y eso que todavía no estaba abierto el plazo para el público general, que será este viernes además de la opción de poder comprar ‘online’. Quedará aproximadamente un tercio del aforo disponible.

Locura por las entradas para el Cacereño-Real Madrid La jugada del Cacereño de privilegiar a los socios, tanto a los que ya tenía como a los que daba la opción de inscribirse ahora para la segunda vuelta liguera, ha salido perfecta. Tanto es así que evidentes estimaciones indican que ya se han vendido más de la mitad de las localidades del aforo disponible, cuyo alcance exacto tampoco se conoce a la espera de informes de seguridad. Estará en alrededor de 14.500 espectadores incluyendo las gradas supletorias que se instalan a marchas forzadas en los fondos y en tribuna lateral. En el recinto caben normalmente 7.000. Los aficionados más interesados en ver el Cacereño-Real Madrid optaron por la opción segura de comprar el abono de la segunda vuelta, lo que les daba la opción a comprar una entrada precio reducido y además conseguir otras dos a precio normal para sus amistades. De la otra manera, por el camino de intentar lograrla directamente a partir del viernes, se está en riesgo de quedarse fuera. Lo curioso es que la diferencia económica no era demasiado grande entre una y otra opción y además en la primera se incluye la posibilidad de ver el resto de la temporada del equipo de Julio Cobos, si bien es probable que muchos que vayan el martes no vuelvan a pisar el estadio el resto de la temporada. El CPC tenía antes de toda esta vorágine 1.433 socios que se cree que pueden llegar a triplicarse en el proceso. Eso, dando por hecho que cada uno de ellos hará uso de las tres entradas a las que tiene derecho, lleva a pensar que la cifra de venta se acerca ya a las 10.000. Si a eso se le resta la de distintos compromisos y el medio millar que se enviarán al Real Madrid… Proceso lento Como el día anterior, la cola para poder acceder a la oficina en el propio Príncipe Felipe se empezó a formar a las 7.00 horas, todavía de noche, a baja temperatura y con una lluvia intermitente a la intemperie. Y avanzó muy lentamente por varias razones: el club no está sobrado ni de medios ni de personal y además para formalizar un abono de media temporada se requiere un proceso más exhaustivo que para vender una simple entrada. Hubo algunas protestas hacia los responsables del Cacereño, que por momentos se vieron desbordados, y tampoco faltaron discusiones entre los propios aficionados. “Esto es todo una cuestión de educación”, decía con voz cansada Diego Manzano a punto de conseguir su abono. En otra época sí fue socio del Cacereño, pero últimamente ha tendido más al Diocesano. “Se te quitan un poco las ganas después de tantas cosas que ha habido que soportar, pero bueno, ya que hemos llegado hasta aquí…”, añadía. Salorino verde No pocos llegaron desde lejos. Y un buen ejemplo lo pone Óscar Morales, que salió pasadas las 6 de la mañana desde Salorino, a 60 kilómetros, junto con dos amigos. Los tres se hicieron abonados a 105 euros por cabeza para hacerse con un total de nueve entradas. El propio Morales reconoce que solo ha asistido un par de veces anteriores a partidos del Cacereño: hace tres temporadas en la eliminatoria copera ante el Eibar y el reciente choque ante el Girona (2-1). “La familia, la novia, los colegas… Todo el mundo del pueblo está queriendo venir y pensamos que esta era la mejor fórmula para poder ver el partido con seguridad. No queríamos jugárnosla a tratar de conseguirla por internet. Y además al club le va a venir muy bien que tantos nos hagamos socios”, comenta. Un Cacereño celestial elimina en la Copa del Rey al Girona, club de Primera (2-1) El precio, aparte del económico, fue pasar de cinco a seis horas en la cola hasta ser atendido dentro del estadio, pero él lo dio por bueno. La lluvia dio bastante tregua, como se espera que suceda el día del partido. “Pues nos convendría que lloviese. Esa gente del Madrid no está acostumbrada a que el campo se ponga feo”, dice el aficionado, que asegura ser seguidor del Atlético. “Me da igual lo que hagan unos y otros en primera, pero los de Cáceres nos tocan más que los del Madrid”, apostilla.