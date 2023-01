Enésimo tropiezo del Don Benito

Derrota del Don Benito frente al Socuéllamos (0-2) en el Municipal Vicente Sanz, en un encuentro destacado por la temprana expulsión del jugador visitante Siu y por las constantes acometidas del conjunto local, que no pudo obtener su premio finalmente a pesar de jugar con uno más casi todo el encuentro. Se hunden los rojiblancos en la clasificación, a siete puntos ya de la permanencia.

Era el día de volver a la senda de la victoria, de dar un golpe sobre la mesa y de recibir una bocanada de aire fresco. Por ello, el Don Benito inició el encuentro con un ritmo frenético, con varias oportunidades para abrir el marcador. En una de estas, al conjunto rojiblanco se le iba a poner de cara el choque cuando Compaoré le robó la cartera a Siu y este ejecuta una falta sobre el delantero que se quedaba solo contra el portero. Roja directa y el equipo local con uno más con 80 minutos aún por delante.

El conjunto dirigido por Manuel Martínez continuó con el plan establecido desde el principio, dominio del balón y presión sobre el campo rival, propiciando varias ocasiones de gol. Santana protagonizaría, hasta en dos ocasiones, las jugadas polémicas del encuentro, cayendo derribado por defensores socuellaminos dentro del área. Sin embargo, el colegiado no decretó penalti en ninguno de los casos, haciendo enfurecer al público.

Mientras tanto, el Socuéllamos hacía su partido, replegado atrás y buscando verticalidad por las bandas. El primer aviso lo iba a dar Godoy tras una jugada personal que finalmente termina ejecutando por encima de la meta de Sebas Gil. Inmediatamente, en la siguiente jugada, el Socuéllamos corta un avance rojiblanco por banda y lanza el contragolpe con Godoy que, tras zafarse de varios defensores, pone en bandeja a Facu Álvarez el primer gol del encuentro justo antes del descanso.

En la reanudación el Don Benito necesitaba más pólvora arriba para dar la vuelta al marcador. Por ello, Manuel Martínez dio entrada a Fran Pérez y al nuevo fichaje invernal, Adri Revilla, por Guijarro y Carlos López, respectivamente.

Aun así, el inicio de la segunda mitad fue bastante sorprendente para el Don Benito, ya que el conjunto visitante iba a tener en las botas de Godoy el segundo tras un disparo desde la frontal que se marchó muy cerca de la portería de Sebas Gil. Los hombres de Manuel tardaron en reaccionar, pero lo hicieron con dos ocasiones claras. La primera de Fran Pérez tras jugada personal, donde el balón cae finalmente en manos de Diego Nieves. Y la segunda, y más clara aún, la trazaron Adri Revilla y Compaoré, para que terminara finalizando el brasileño Santana en el cuerpo del arquero visitante.

Los minutos pasaban y el Socuéllamos cada vez se encontraba más a gusto sobre el terreno de juego. Llegando al cuarto de hora de la segunda mitad los visitantes iban a rematar el encuentro. Contra que lanzan por el costado derecho, acaba en los pies de David Agudo, que no puede batir a Sebas Gil, pero cuyo rechace cae a Antonio, quien cabecea poniendo el segundo tanto en el electrónico.

La mala fortuna se cebaba con el Don Benito y, tras el gol, Santana tuvo que ser sustituido tras golpearse fuertemente en el tobillo en un lance de juego. En los compases finales el Don Benito quiso, con más corazón que cabeza, pero el encuentro ya se habría decantado a favor visitante. Los rojiblancos suman, con esta derrota, la tercera consecutiva y continúan en puestos de descenso, a siete puntos de la salvación.

Manuel Martínez: “Vamos a seguir compitiendo en cada partido hasta el final”

Manuel Martínez, entrenador del Don Benito, se mostró crítico con el trabajo de su equipo:«Cometimos muchos errores y al final lo acabamos pagando». También expresó su enfado por el no penalti pitado a Santana. «En una jugada tan clara no entendemos como no se pitó penalti», destacó. Sobre las nuevas incorporaciones quiso mostrar su satisfacción, ya que el partido «podría generar ansiedad en estos jugadores, pero lo resolvieron de buena forma». Con respecto a la situación en la que se encuentra actualmente el Don Benito, el técnico rojiblanco dejó claro que «vamos a seguir compitiendo en cada partido hasta el final».

Mientras, Campos Simón, entrenador del Socuéllamos, expresó su satisfacción tras el encuentro, en el que los suyos «superaron las dificultades tempranas» tras la expulsión de Siu. Sobre el planteamiento del partido tras las circunstancias, añadió, «jugamos con las necesidades del Don Benito y coloque línea de tres centrales defensivamente para proteger los centros laterales». Con respecto a la actuación de David Agudo, que volvía a la que ha sido su casa en estos años, el técnico comentaba que «tener a un delantero como David es como tener a un ángel caído del cielo, ya que no solo aporta en cifras goleadoras, sino también en transiciones ofensivas».