‘Rula’ Pérez, entrenador del Hierros Díaz Extremadura Miralvalle, escogió acordarse de una de las jugadoras que menos minutos tienen en su equipo, Emilia García, después de la victoria lograda el sábado ante el Gardenstore Baloncesto Sevilla (69-64).

«Merece una mención especial. Lleva trabajando muy bien mucho tiempo y le ha salido un gran partido. Espero que esto le dé confianza para que nos siga ayudando así», comentó. La pívot hispano-argentina totalizó 7 puntos y 7 rebotes en 27 minutos en pista, por encima de lo que están siendo sus promedios esta temporada (3,8 y 5,3 en 21).

Según Pérez, había sido un encuentro «complicado» porque el rival había puesto «las cosas difíciles», nombrando sobre todo a Marta García: «nos ha hecho un daño tremendo al principio. Luego ya más adelante hemos sabido contenerla». Le quedó la espina de no haber obtenido una mayor diferencia al final debido a un flojo último cuarto (parcial de 5-15). «Hemos hecho un mejor partido de lo que dice el resultado. Hemos dominado con ventajas importantes hasta de 17 puntos, pero no lo hemos cerrado. Ellas luchan mucho y pelean e incluso con una bola para ponerse a dos puntos en el último cuarto. La victoria ha sido sufrida, pero es la sexta seguida. No hay que olvidar que en esta liga es muy difícil ganar».

Con un balance de 10-2, su equipo acaba la primera vuelta como líder y el camino bastante allanado para que en la segunda se asegure una de las cuatro primeras posiciones que dan derecho a disputar la fase de ascenso a la Liga Femenina Challenge. Está pendiente el choque de la decimotercera jornada entre el Tirso Incentro y el Cortegada.

Como es habitual, Pérez dejó claro que no quiere ningún tipo de relajaciones: «debemos estar centradísimas porque cada victoria va a ser importante». Espera de nuevo en casa el Aridane, visitante el próximo sábado del pabellón Ciudad de Plasencia.